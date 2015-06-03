После боев в Донецке перестали вещать телеканалы боевиков
17:19, 03 июня 2015Война
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В Донецке начались проблемы с вещанием местных телеканалов, подчиненных так называемому руководству боевиков.
В Донецке не вещают некоторые местные телеканалы боевиков / rusbase.vc
Об этом передают Новости Донбасса со ссылкой на сообщения дончан.
Стало известно, ччто из эфира в Ворошиловском районе Донецка пропали телеканалы «Новороссия», «Оплот» и «Первый республиканский».
Но в то же время на территории города продолжает вещать местный телеканал «ЮНИОН» и российские телеканалы.
Напомним, сегодня боевики начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар они нанесли в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, расположенных вблизи Донецка. Украинские военные отбили наступление.
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