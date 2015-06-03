После боев в Донецке перестали вещать телеканалы боевиков

Об этом передают Новости Донбасса со ссылкой на сообщения дончан.

Стало известно, ччто из эфира в Ворошиловском районе Донецка пропали телеканалы «Новороссия», «Оплот» и «Первый республиканский».

Но в то же время на территории города продолжает вещать местный телеканал «ЮНИОН» и российские телеканалы.

Напомним, сегодня боевики начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар они нанесли в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, расположенных вблизи Донецка. Украинские военные отбили наступление.