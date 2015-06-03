Лысенко заявляет, что говорить о широкомасштабном наступлении боевиков на Донбассе еще рано

Говорить о широкомасштабном наступлении боевиков на позиции украинских сил на Донбассе рано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"То, что происходит сегодня, особенно ночью на Донецком направлении, - это действительно можно считать попыткой наступать, но дело в том, что это наступление и эта атака происходят на нешироком участке фронта, поэтому говорить о широкомасштабном начале наступления врага мы не можем", - отметил Лысенко.

Читайте такжеЯценюк: по приказу России боевики начали военную операцию

По его словам, "в связи с началом этих активных боевых действий мы ожидаем другие новости и надеемся, что они не будут продолжаться и расширяться по своей интенсивности".

"Нам неизвестны планы, по которым работают боевики, и мы понимаем, что если началась активизация, то это явный сигнал из Москвы для того, чтобы начать эту активизацию, тем более, что уже было проанансовано, какие именно вопросы будут рассматриваться на встрече G7", - сказал Лысенко, отвечая на уточняющий вопрос о причинах активизации действий боевиков и о том, можно ли эту активизацию связать с проведением переговоров Трехсторонней контактной группы и четырех ее подгрупп в Минске.