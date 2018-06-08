В ожидании наступления: пойдет ли война на новый виток

Учитывая любовь руководителей Кремля к разным сакральным датам, накануне 9 мая слухи о возможном масштабном наступлении российско-террористических войск на Донбассе достигли кульминации. Тем более, что, в последние дни, обстрелы украинских позиций участились, а президент Украины Петр Порошенко совсем недавно заявлял, что противник увеличивает численность своих войск как на Донбассе, так и вдоль украинско-российской границы. «Росвоенторг» продолжает регулярно поставлять боевикам вооружение и военную технику, боеприпасы, вещевое имущество и топливо. Ружье, которое висит на стене, рано или поздно выстреливает. Это правило касается не только обычного театра, но и театра военных действий», – сказал президент на заседании СНБО.

Наполнение мизансцены подтверждают главнокомандующий силами НАТО в Европе Бридлав и министр обороны США Эштон Картер, которые также считают, что РФ использует затишье на Донбассе для перегруппировки своих войск и возможного дальнейшего наступления.

Между тем, посол США в Украине Джеффри Пайетт надеется, что нового витка вооруженного противостояния на Донбассе не будет. Хотя и отмечает, что имеются определенные признаки возобновления военного противостояния. «Мы знаем, что Россия проводит интенсивные учения так называемой армии «Новороссии». Также она подвела свои ракеты «земля-воздух» очень близко к линии разграничения на украинской территории», - сообщил он.

Москве выгодней запугивать, а не воевать

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отмечает, что подобные заявления основываются на разведданных, которые свидетельствуют о повышенной активности в рядах сепаратистов на востоке Украины. И это действительно может рассматриваться как подготовка к наступлению. То есть, происходит интенсивное обучение боевиков, усиление их военной техникой, боеприпасами и концентрация войск России на границе с Украиной. «Это классические признаки, которые можно рассматривать как подготовку к войне», - заявляет он.

По мнению эксперта, вероятность широкомасштабного противостояния, конечно, имеется, но она не высока. «Понятно, что сами боевики заинтересованы в продолжении боевых действий. Поскольку, в случае попытки урегулирования, все они лишатся тех привилегий, которые сейчас имеют. То есть, как власти на подконтрольных им территориях, так и финансовых ресурсов, возможности заработка на контрабандных схемах», - отмечает Мельник.

Тем не менее, по его словам, следует четко понимать, что лидеры боевиков не являются самостоятельными фигурами, а любые их решения, во многом, направляются из Кремля. «В итоге, если определенные провокации возможны, то они будут созданы самими боевиками. Если же говорить о широкомасштабном наступлении, то оно возможно лишь в случае, если такое решение будет принято в Москве», - считает эксперт.

«С точки зрения законов логики, Москве более выгодны запугивания, а не сами боевые действия», - подчеркивает он.

В то же время, по мнению Алексея Мельника, Киеву следует понимать, что множество решений, принятых Москвой, по крайней мере, в течение последнего года, ставят под сомнение существование в ее действиях логики. Учитывая, что эти решения, мягко говоря, не шли на пользу самой России, не соответствовали национальным интересам РФ, трудно с уверенностью прогнозировать ход дальнейших событий. «Логично, что Москва не должна быть заинтересована в войне, в активной фазе войны. Но опыт подсказывает, что такие расчеты могут не подтвердиться», - добавил эксперт.

Для наступления недостаточно сил?

Тем более, что, на сегодняшний день, со стороны сепаратистов и россиян сформирован достаточно мощный наступательный потенциал. «По силам, они собрали почти танковую армию, сотни бронированных единиц. Группировка сосредоточилась на главных направлениях – Мариупольском и Луганском», - рассказал УНИАН экс-глава Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Впрочем, по его мнению, этого недостаточно, чтобы начать полномасштабное наступление, «однако это не говорит о том, что они его не могут начать». «Для этого потребуется перебросить дополнительные силы из российской глубинки. Или, например, начать боевые действия и одновременно перебрасывать силы. По такому сценарию они вполне могут начать наступление», - считает он.

Но есть и другая сторона медали. Во-первых, не на руку России для развития такого сценария играют Минские договоренности. «После последних трехсторонних встреч наметился определенный прогресс, созданы четыре подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе по экономике, политике, безопасности и гуманитарным вопросам. Работа спланирована и это говорит о том, что есть другие возможности решения конфликта», - отмечает Романенко.

Во-вторых, не в пользу России играют экономические прогнозы. «Поэтому Путин не принял решения активизировать боевые действия в майские праздники», - допускает экс-глава Генштаба.

Собственно, исходя из этих двух факторов, Россия может использовать военный компонент в случае, если не удовлетворится результатами мирных переговоров. Напомним, некоторые аналитики считают, что ослабленный санкциями Кремль, уже готов отказаться от Донбасса взамен на отказ Украины от Крыма. «Сегодня, по политическим мотивам, они не могут позволить себе наступление. Так как оно будет чревато крупными санкциями и полной изоляцией для господина Путина», - считает координатор группы «Информационное сопротивление», подполковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

По его мнению, глубокая наступательная операция, в частности, попытка пробить коридор в Крым, атака Харькова или выход к нижнему течению Днепра, с участием регулярных российских войск, маловероятна, поскольку не гарантирует военного успеха и может закончится для РФ фатально. Прежде всего, во внешнеполитическом и финансово-экономическом плане. «Такое наступление не приведет к окончанию войны, а любое наступление, которое не заканчивается миром, приводит к вынужденной обороне, - считает он. - Там тоже сидят не дураки и просчитывают последствия своих действий. Ко всему прочему, это очень дорогая забава, так как танки нужно заправлять, а орды орков надо чем-то кормить… Спустить их с поводка, значит спустить на ветер кучу денег. А нынешняя финансово-экономическая ситуация путинского режима не из лучших».

Впрочем, это вовсе не означает, что давление на мировое сообщество не будет осуществляться Россией локальными боевыми действиями на востоке Украины. «Скажем так, исходя из каких-то своих соображений, они могут перейти к активным наступательным действиям, но я не думаю, что их масштаб будет большой», - убежден эксперт.

По мнению Константина Машовца, существует вероятность, что российско-террористические войска попытаются отбить какой-то перекресток дорог, узел коммуникаций, станцию или населенный пункт, чтобы занять более выгодные рубежи и отодвинуть украинские войска подальше от Донецка.

Локальные атаки

На сегодняшний день, по словам эксперта, есть целый ряд участков на фронте, которые остаются потенциально опасными для сил АТО. В частности, Машовец предположил, что, в случае активизации боевых действий, противник может ударить по Станице Луганской и Счастью через Трехизбенку, форсировав Северский Донец к российской границе, таким образом, прижав и окружив наши позиции. В районе Артемовска боевики могут ударами через Попасную и с северной части Горловки окружить украинские позиции в районе Светлодарска.

Кроме этого, российско-террористические войска могут перейти к активным действиям на участке между Красногоровкой и Авдеевкой, но вряд ли это можно будет назвать наступлением, поскольку для противника в этом нет оперативного смысла.

Также, по словам Константина Машовца, боевики могут ударить южнее Донецка, в обход Волновахи, на Володарское и Мангуш. А из района Тельманово ударом на Гранитное через Андреевку выйти к трассе Мариуполь-Донецк, перерезать ее, и окружить украинские войска в районе Старогнатовки. В районе Павлополя и Чермалыка могут обойти Мариуполь с севера и также выйти к дороге Мариуполь-Донецк. Два последних предполагаемых удара могут сопровождаться попыткой высадить тактический воздушно-морской десант, где-то западнее Мариуполя.

Что касается поселка Широкино, то, по мнению эксперта, для боевиков он имеет значение только в случае наступления в лобовую на Мариуполь. Он имеет значение в тактическом отношении для возможности обстреливать восточные районы Мариуполя или для безопасности Новоазовска. «Это если, например, украинские войска захотят отрезать ДНР от Азовского моря и выйти на границу с Россией в районе Новоазовска. Поселок Широкино, точнее, его окрестности, ключевые для участка между Мариуполем и Новоазовском. Поэтому там идут такие упорные бои. Обе стороны пытаются его оставить за собой, но в общем контексте борьбы за Мариуполь, это всего лишь эпизод», - считает Машовец.

Плохие переговоры vs война

В свою очередь, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко полагает, что локальная эскалация возможна, но без формально прямого нарушения Минских договоренностей и условий перемирия. «Учитывая новую фазу Минского переговорного процесса, а также тот факт, что Россия сейчас ведет гибкую игру с ЕС по ослаблению санкций (результаты игры станут известны только в июле-августе), в ближайшие месяцы я ожидаю не столько масштабной прямой эскалации конфликта, сколько локальной и ползучей эскалации. То есть, не столько наступление по всей линии фронта, сколько попытки отбить украинские войска от Донецка и Луганска, взять под контроль Широкино», - отмечает он.

По мнению политолога, сегодня сложилась такая ситуация, в которой более важен сам процесс переговоров, а не их результат. А сам факт переговоров, вне зависимости от формата, не предполагает масштабных боевых действий. «Безусловно, сепаратисты и россияне будут настаивать на том, чтобы как можно скорее выйти на какой-то политический результат. Причем, под приемлемым для себя, они будут считать признание некой автономии Донбасса и безусловно сохранение самостоятельности этих территорий, чтобы они практически не подчинялись Киеву, но оставались под влиянием Москвы. Учитывая диаметрально противоположные позиции Украины и сепаратистов, следует ожидать длительных переговоров. Но лучше длинные переговоры, чем быстрая и большая война», - резюмировал он.

Автор: Константин Гончаров