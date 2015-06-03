ОБСЕ заявляет об исчезновении с мест хранения на Донбассе тяжелого вооружения
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксирует пропажу военной техники с мест хранения на Донбассе.
Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали отсутствие некоторого тяжелого вооружения боевиков в местах хранения.
Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на отчет миссии.
Отмечается, что шесть 122-мм САУ "Гвоздика", пропажа которых была отмечена еще 29 мая, до сих пор отсутствуют на местах хранения. Кроме того, пропала одна 152-мм САУ "Мста".
Читайте такжеОБСЕ продолжает наблюдать, как Россия ворует уголь с ДонбассаСММ проинспектировала и места хранения тяжелого вооружения украинской армии. Так, представители ОБСЕ зафиксировали, что с одного места хранения пропали две установки БМ-21 "Град", и пять "Градов" с другого места хранения.
Как ранее сообщал УНИАН, специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что продолжает фиксировать неотведенное тяжелое вооружение от линии разграничения на Донбассе.