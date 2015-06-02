ОБСЕ продолжает фиксировать неотведенное тяжелое вооружение на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что продолжает фиксировать неотведенное тяжелое вооружение от линии разграничения на Донбассе.
Об этом говорится в отчете миссии за 1 июня, опубликованном сегодня.
"Несмотря на утверждение, что отвод тяжелого вооружения был завершен, специальная мониторинговая миссия видела 37 танков, в основном типа Т-72, в двух местах сосредоточения на территории, подконтрольной "ДНР" в районах восточнее Донецка, и 9 танков, в основном типа Т-72, в подконтрольных районах правительства Украины севернее Донецка", - говорится в сообщении.
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Также наблюдатели отмечают, что видели 10 танков, в основном типа Т-64, на подконтрольных Украине районах северо-западнее Луганска.
Кроме того, отмечается, что беспилотный летательный аппарат миссии зафиксировал сосредоточения не менее 10 танков неустановленного типа на подконтрольной боевикам "ДНР" территории на расстоянии 61 км на северо-восток и 30 км к востоку от Мариуполя.