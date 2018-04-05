"Мир достигается по крупицам": в миссии ОБСЕ заявили о позитивных сдвигах на Донбассе

В СММ ОБСЕ заявляют о медленных, но позитивных сдвигах относительно установления мира на Донбассе.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировали на прошлой неделе более 5 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«В целом за минувшую неделю СММ ОБСЕ зафиксировала более 5 тысяч нарушений режима прекращения огня. Это много. Но если сравнить прошлогодний показатель за этот период, цифра свидетельствует о положительных, пусть и медленных сдвигах. Мир приобретается по каплям», - сказал он.