"Пасхальное" перемирие: 39 обстрелов, оккупанты били из гранатометов под Авдеевкой и Водяным

07:32, 05 апреля 2018
Война
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Никто из украинских военных не пострадал / Министерство обороны Украины

"В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка".

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Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки", – говорится в отчете.

Также гранатометы враг применил в районе Водяного и Марьинки, вооружение БМП – возле Гнутового, крупнокалиберные пулеметы – неподалеку Опытного и Гнутового, снайперское и стрелковое оружие – по защитникам Широкиного и Водяного.

Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся возле Павлополя, Гнутового и Невельского.

На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе Станицы Луганской, а также – станции Донец", – подчеркнули в штабе.

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