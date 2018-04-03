На оккупированном Донбассе "партизаны" напали на боевиков, избили их и отобрали оружие

В штабе заявляют, что на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса набирает обороты партизанское движение.

На временно оккупированной территории Донецкой области неизвестные напали на двух боевиков, избили их и отобрали оружие.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, нападение было совершено 1 апреля в поселке Гольмовский вблизи Горловки.

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"Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием российско-оккупационных войск. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи проявления агрессивных действий в отношении оккупантов. Факты указывают на то, что на неподконтрольных правительству Украины территориях набирает обороты партизанское движение, цель которого - как можно больше осложнить жизнь оккупантов", - говорится в сообщении.

"По информации разведки штаба АТО 1 апреля в полосе ответственности одного из подразделений 3-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, в населенном пункте Гольмовский, группа неизвестных совершила нападение на двух боевиков. Последним нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. «Партизаны» завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении. Несмотря на объявленный оккупантами план перехвата, по горячим следам нападавших задержать не удалось. Их поиски продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении.

Из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны.