"ВСУ смогут добраться в течение 15-20 минут": террорист Ходаковский показал покинутые блокпосты боевиков на въезде в Донецк (видео)

Ходаковский проехал несколько заброшенных блокпостов и заявил, что на них больше никто не несет пост.

Глава незаконного вооруженного формирования "Восток" Александр Ходаковский заявляет, что украинская армия почти без препятствий может заехать в Донецк.

Опальный командир "ДНР" снял видео, на котором запечатлел ближайшие блокпосты боевиков, передают "Новости Донбасса".

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Оператор снимал видео в автомобиле вместе с Ходаковским, двигаясь по Киевскому проспекту, а затем вдоль Ясиноватского шоссе. Ходаковский утверждает, что проехал по трассе параллельно с линией соприкосновения, находясь в 1-1,5 км от позиций украинских военных.

На пути к первой позиции боевиков "Востока" Ходаковский проехал несколько заброшенных блокпостов. Он утверждает, что на них больше никто не несет пост.

По его словам, это не является тайной и секретом для ВСУ, но об этом в группировке "ДНР" молчат перед жителями Донецка.

"Группы окопов, которые вырыты самими бойцами - это все, что отделяет Донецк, отделяет центр города от проникновения противника (ВСУ - Ред.)... В центр города они смогут добраться в течение 15-20 минут", - рассказал Ходаковский.

Ранее бывший "командир" батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщал, что в "ДНР" участились случаи написания рапортов на увольнение среди командирского состава.