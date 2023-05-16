Первый и единственный на всю Донецкую область МРТ аппарат, средства на покупку которого были собраны в рамках аукциона "Несокрушимые сердца", проведенного в Киеве благотворительным фондом молодежной инициативы "Надежда", команда фонда уже доставила в одну из больниц Донецкой области.

"Мы воплотили в жизнь последний этап важнейшей для всей Донецкой области инициативы - приобретение аппарата МРТ для одной из больниц, которая ежедневно принимает раненых бойцов с тяжелыми травмами. Этот аппарат - первый и единственный на всю Донецкую область, позволит местным медикам диагностировать и лечить тяжелые травмы головы, спасая жизни раненых защитников Украины. Это тот проект, над которым мы работали всей командой, и наконец можем констатировать - мы это сделали!" - отмечает Алла Ландар, почетный президент Благотворительного Фонда молодежной инициативы "Надежда".

По словам представительницы фонда, средства на приобретение аппарата были собраны благодаря высокому доверию к "Надежде" со стороны общества и партнеров.

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"Чтобы собрать необходимую сумму, мы провели благотворительный аукцион "Несокрушимые сердца", который был поддержан главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником ГУР Кириллом Будановым, еще часть денег предоставили наши партнеры, в частности, благотворительный фонд From Heart UA, и просто неравнодушные украинцы, которые присоединились к сбору средств. Вместе нам удалось воплотить мечту медиков Донецкой области, а именно - приобрести аппарат МРТ, который поможет спасти тысячи жизней наших героических военных и наших людей, которые становятся жертвами вражеских обстрелов. Вера людей в победу Украины, вера в ВСУ, безграничная человеческая любовь и уважение к главнокомандующему Валерию Залужному дала такие впечатляющие результаты. Спасибо всем, кто присоединяется к нашей миссии - спасать жизни украинцев, потому что тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир!" - резюмировала Алла Ландар, почетный президент Благотворительного Фонда молодежной инициативы "Надежда".

В целом, в рамках гуманитарной миссии на восток Украины, Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" передал больницам Донецкой и Днепропетровской областей аппарат МРТ, современный гастроскоп, оборудование к рентген-аппарату, УЗИ-аппараты, стерилизаторы, аппараты для заживления ран, холодильные камеры, многофункциональные кровати, колесные кресла, генераторы, станции Старлинк, хирургические наборы, расходные медицинские материалы и другой медицинский груз. Это стало возможным благодаря участию также Фонда Hope UA, фондов Future for Ukraine, Revival Foundation, From Heart UA, Eltech Trust, партнеров из Японии, семьи Ландар, семьи Дубиль, компаний Медирент и Дойч Фарм, основателя и генерального директора группы строительных компаний PERIMETER Константина Сконечного, Благотворительного фонда Дениса Парамонова, Благотворительного фонда Фундация Ренессанс Украины.