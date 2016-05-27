"Я готова и воевать, и мириться": Савченко в своих заявлениях вспомнила про Крым, охарактеризовала Путина и озвучила президентские амбиции
27 мая освобожденная из российского плена Надежда Савченко дала пресс-конференцию. УНИАН собрал главные месседжи выступления летчицы.
Что готова сделать для Украины
Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко рассказала, что больше всего ей хочется летать, но ради Украины она готова делать то, что необходимо.
"Я очень люблю свою работу. Я очень люблю летать, я хочу летать... Но я буду делать для Украины там и то, что будет наиболее полезно... Вы много писали мне, вы имеете много надежд на меня... Мне все равно, где защищать Украину. Я пойду в поле, если завтра начнется жаркий бой, и стану в первые ряды... Если я больше нужна здесь, я приложу все усилия, чтобы сделать все возможное здесь... Сколько смогу сделать для Украины, пока я жива, я столько сделаю", - сказала летчица.
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Готовность стать президентом
Народный депутат от "Батькивщины" готова быть президентом Украины, если этого захотят украинцы.
"Давайте спросим так: украинцы, если вам надо, чтобы я была президентом, хорошо, я буду президентом. Я просто не совсем еще верю, что у нас уже люди научились голосовать не за гречку", - сказала Савченко.
К свершениям в Раде
Савченко планирует во вторник, 31 мая, прийти на работу в Верховную Раду и снять плакат со своим фото, который висит в сессионном зале.
"Я обязательно пойду, это мой рабочий день. Мне уже два года "прогула" ставят. Я пойду, я буду работать", - сказала нардеп.
Она добавила, что снимет свое фото, а взамен повесит плакат, который будет напоминать о всех других украинских политзаключенных.
Кроме того, депутат планирует в парламенте работать с вопросами армии.
Говоря о своей будущей работе в ВР, Савченко отметила, что изнутри пока знает две структуры - армию и тюрьму.
"Поскольку сейчас у нас состояние войны и никак он не перестает лихорадить Украину, то первое, чем я буду заниматься, - это комитеты или создание специальной комиссии какой-то по армии. По контролю за логистикой, по контролю за тем, что и как происходит", - сказала депутат.
Также она отметила, что еще не знает, в каком комитете парламента будет работать.
Относительно пребывания в "Батькивщине"
Народный депутат Надежда Савченко не будет выходить из "Батькивщины" и готова к дискуссиям в партии.
"Я пришла и сейчас я нахожусь в команде "Батькивщина", - сказала Савченко и поблагодарила этупартию за то, что ее "приняли в партию, когда я сидела в тюрьме".
"Было бы очень хорошо, если бы каждая политическая партия взяла по одному украинцу-политзаключенному в России, и мы бы показали, что эти люди, которые у нас являются героями, в России считаются преступниками и сидят в тюрьмах", - заявила она.
Как отметила Савченко, она - не "перебежчик".
По ее словам, придя в политику с партией "Батькивщина", не собирается переходить в другую партию и заверила, что из партии и фракции не получится.
"Если меня будет что-то не устраивать в моих коллегах, то мы будем говорить и мы будем меняться, и мы будем учиться и бороться вместе", - подчеркнула Савченко.
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Также она заявила: "Я не скурвлюсь! Я сама себе этого не дам сделать!".
Почему ступила на украинскую землю босиком
Освобожденная из российского плена украинская летчица Надежда Савченко объяснила, почему оказалась босиком по прилету.
"Да, я очень хотела походить босиком, правда, по траве. Но, честно говоря, я хотела походить по "взлетке", по взлетной полосе. Бетон почувствовать аэродромный. Когда летаю, то я часто снимаю обувь... и чувствую...К тому же у меня теплая обувь, то я ее просто сняла. А украинская земля лечит...", - сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу, 27 мая, в Киеве.
Про украинский Крым
Савченко заявила, что Крым вернется в состав Украины либо путем войны, либо путем дипломатических усилий.
"Как возвращать Крым? Я чувствовала, что возможно будет третья мировая война. Если будет война, то Крым вернется. Если не войной, то Крым, наверное, вернется с помощью международного права, достучавшись до людей о том, что они сделали ошибки. Возможно, не до этих людей, которые сделали ее, а к их потомкам, которые признают эту ошибку и исправят ее", - сказала она.
Снова к вопросу о политзаключенных
Савченко выступает за создание международного комитета по освобождению оккупированных территорий и политзаключенных.
По словам нардепа, она будет работать над вопросом освобождения оккупированных территорий. "Мы будем искать эти пути", - сказала она.
Как отметила Савченко, она хочет создать "международный комитет по этим вопросам". "Люди, с которыми я познакомилась, пока сидела в тюрьме, мне они писали письма, мировые политики, у которых со мной одно видение, и хотела бы, чтобы мы составили международный комитет, который будет заниматься данным вопросом", - сообщила Савченко.
Она отметила, что это лишь один из методов освобождения территорий.
По словам Савченко, такой международный комитет должен заниматься и вопросом освобождения политзаключенных.
Кроме этого, она заявила, что украинские пленные будут до тех пор, пока будет продолжаться война на востоке Украины.
Относительно "закона" Савченко
Украинская летчица заявляет о недопустимости отмены закона, поданного в парламент от ее имени, согласно которому один день пребывания в СИЗО засчитывается за два.
Она отметила, что "многие спекулируют этим законом, что "вот Савченко начала выпускать убийц".
"К сожалению, в тюрьмах сидит половина виновных, а половина невиновных", - добавила она.
По словам Савченко, она считает "правильным" Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания".
"Инициировать отмену закона я не буду. Он работает, он не настолько плох, как вы думаете. И по нему выходят не только преступники", - сказала Савченко.
Также она добавила, что не считает, что принятие этого закона спровоцировало ухудшение криминогенной ситуации в Украине.
Вспомнила Савченко и Путина
Народный депутат Надежда Савченко во время пресс-конференции охарактеризовала президента РФ Владимира Путина.
"Я не знаю этого человека, лично не знакома, поэтому я не могу вам сказать, что я о нем думаю. Я могу вам сказать только о том, что показывают по российскому телевидению о Путине, кого из него делают для российского потребителя СМИ. Не знаю, как это воспринимает российский потребитель, я, например, воспринимаю это так – это очень некрасивый человек, и физически, и внутри… Я вам скажу, что к каждому человеку добавляются какие-то клички. К человеку они пристают, потому что они похожи. Если не говорить такое слово, то есть такое слово – гнида. Есть вошь, а есть гнида. Вот я Путина пока что вижу как гниду", - сказала она.
Также Савченко, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, призвала его "отцепиться от Украины".
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Что сказать Путину? Отцепись от Украины! Отцепись от каждой страны, в которую ты вцепился! Оставь себе свое царство, не мордуй своих людей, не издевайся над россиянами", - сказала Савченко.
По ее словам, "жизни две не проживешь, сдохнешь все равно, и мы все тоже умрем".
"Живи достойно, как человек. Перестань не давать жить другим", - призвала Савченко Путина.
Вспомнила летчица и Донбасс
Кроме того, нардеп отмечает необходимость компромиссов в вопросе Донбасса, но не ценой предательства.
Она заявила: "Я хочу мира". При этом добавила, что это не может быть достигнуто "любой ценой". По ее словам, "компромиссы должны быть, потому что это логично и разумно, ведь войны заканчиваются компромиссами".
"Мы будем идти к миру всеми путями. Я не упрямая, не баран, а не любой ценой, имея в виду - не ценой предательства. Не ценой продаться, не ценой сломаться", - подчеркнула Савченко.
При этом она отметила: "Это наша земля, это наша Украина. Грызть ее, кусать ее, делит ее, издеваться над ней - я не дам. Я готова и воевать, и готова мириться. Если там готовы также. То тогда мы достигнем взаимопонимания".