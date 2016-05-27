Савченко выступила против отмены своего закона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Савченко сказала на пресс-конференции в Киеве. Она отметила, что многие спекулируют этим законом, что «вот Савченко начала выпускать убийц».

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«К сожалению, в тюрьмах сидит половина виновных, а половина невиновных», - сказала она.

По словам Савченко, она считает «правильным» Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания".

«Инициировать отмену закона я не буду. Он работает, он не настолько плох, как вы думаете. И по нему выходят не только преступники», - сказала Савченко.

Также она отметила, что не считает, что принятие этого закона спровоцировало ухудшение криминогенной ситуации в Украине.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2015 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания".

Законом, одним из авторов которого является народный депутат от "Батькивщины" Савченко, установлено, что зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы в пределах того же уголовного производства, в рамках которого к лицу было применено предварительное заключение, производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

В Генпрокуратуре заявили, что выступают за внесение изменений в "закон Савченко". В ГПУ отметили, что этот закон позволил досрочно выйти на свободу и существенно уменьшить сроки отбывания наказания опасным преступникам.

24 мая министр юстиции Павел Петренко заявил, что Минюст поддерживает концептуально, что закон необходимо изменить, чтобы лица, совершившие тяжкие насильственные преступления, не подпадали под его действие. Министр юстиции напомнил, что существует два варианта: внесение предложений к закону от президента или от правительства.