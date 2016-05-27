Савченко обозвала Путина одним словом

Об этом сообщает "112 Украина".

"Я не знаю этого человека, лично не знакома, поэтому я не могу вам сказать, что я о нем думаю. Я могу вам сказать только о том, что показывают по российскому телевидению о Путине, кого из него делают для российского потребителя СМИ. Не знаю, как это воспринимает российский потребитель, я, например, воспринимаю это так – это очень некрасивый человек, и физически, и внутри… Я вам скажу, что к каждому человеку добавляются какие-то клички. К человеку они пристают, потому что они похожи. Если не говорить такое слово, то есть такое слово – гнида. Есть вошь, а есть гнида. Вот я Путина пока что вижу как гниду", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Савченко вернулась в Киев на самолете президента Украины.