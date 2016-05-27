Савченко не будет выходить из "Батькивщины" и готова к дискуссиям в партии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции. По словам Савченко, она пока что не является «специалистом в политике».

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«Я пришла, и сейчас я нахожусь в команде «Батькивщина», - сказала Савченко и поблагодарила партию за то, что ее «приняли в партию, когда я сидела в тюрьме».

«Было бы очень хорошо, если бы каждая политическая партия взяла по одному украинцу-политзаключенному в России, и мы бы показали, что эти люди, которые у нас являются героями, в России считаются преступниками и сидят в тюрьмах», - заявила она.

Как подчеркнула Савченко, она "не перебежчик".

По ее словам, придя в политику с партией «Батькивщина», не собирается переходить в другую партию, и заверила, что из партии и фракции не выйдет.

«Если меня будет что-то не устраивать в моих коллегах, то мы будем говорить, и мы будем меняться, и мы будем учиться и бороться вместе», - подчеркнула Савченко.

Также она заявила: «Я не скурвлюсь! Я сама себе этого не дам сделать!».