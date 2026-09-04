'Такое ноу-хау': Плетенчук раскрыл, как РФ прячет подводные лодки от украинских дронов

В Крыму по-прежнему находится часть Черноморского флота РФ, представляющая собой соответствующий потенциал противника и являющаяся запланированными целями Сил обороны.

Две подводные лодки из состава Черноморского флота РФ давно не наблюдаются в акватории Черного моря, что может быть связано, в том числе, с проблемами в эксплуатации. Такое предположение в эфире телемарафона высказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, учитывая то, насколько интенсивно они их эксплуатировали ранее, удерживая в море по две единицы одновременно, а в этом году они на дежурстве вообще не фиксировались, можно предположить, что что-то изменилось в возможностях применения.

"Подводные лодки являются сложными целями, они также являются носителями крылатых ракет и запускают их из подводного положения. В то же время мы не наблюдаем их в море уже довольно давно. Это может быть связано и с сохранением ресурса. Предполагаю, что могут возникать некоторые проблемы с эксплуатацией именно из-за того, что они не могут пройти плановое техническое обслуживание", – сказал Плетенчук.

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Он пояснил, что две подводные лодки из состава Черноморского флота РФ, которые в начале полномасштабного вторжения России в Украину находились за пределами Черного моря, стали на обслуживание в России. В то же время подводные лодки, находившиеся в Черном море, некоторое время эксплуатировались.

"На данный момент они находятся в пункте базирования в полупогруженном состоянии – это такое ноу-хау россиян, чтобы максимально защитить их от ударов с воздуха. Есть информация, что они даже замангалили ходовые мостики на этих подводных лодках", – рассказал военный.

Он также сообщил, что в Крыму остается определенная часть Черноморского флота РФ, которая представляет собой соответствующий потенциал противника и плановые цели Сил обороны. Как пояснил военный, на полуострове находится некоторое количество боевых единиц ЧФ РФ, получивших повреждения ранее, а также – довольно много судов обеспечения; россияне не стали перебрасывать их в Новороссийск, поскольку тот "не резиновый", добавил Плетенчук.

Он отметил, что противник впоследствии может попытаться отремонтировать поврежденные боевые единицы, однако сделать это в Крыму довольно сложно. Опасно, по словам военного, отправлять корабли на ремонт и в Новороссийск, поскольку они сразу становятся более удобными целями для ВСУ из-за своей неподвижности.

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Как писал УНИАН, ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что подводные лодки из состава Черноморского флота РФ, которые остаются в строю, находятся в Новороссийске.

По его словам, в августе враг применил "Калибры" один раз – запуск произошел непосредственно из гавани Новороссийска, что очень опасно для самих россиян. В июле было три применения, но все они также происходили непосредственно из пункта базирования. Таким образом, риск столкнуться с украинскими дронами или другими средствами в море оценивается как более опасный, чем вероятность нештатного срабатывания ракетного вооружения в пункте базирования.

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