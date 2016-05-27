Савченко инициирует создание международного комитета по освобождению политзаключенных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время первой большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о наработке стратегии освобождения временно оккупированных территорий Украины.

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По словам Савченко, она будет работать над вопросом освобождения оккупированных территорий. "Мы будем искать эти пути", - сказала она.

Как отметила Савченко, она хочет создать "международный комитет по этим вопросам". "Люди, с которыми я познакомилась, пока сидела в тюрьме, мне они писали письма, мировые политики, которые имеют со мной одно видение, и хотела бы, чтобы мы создали международный комитет, который будет заниматься этим вопросом", - сообщила Савченко.

Она отметила, что это лишь один из методов освобождения территорий.

По словам Савченко, такой международный комитет должен заниматься и вопросом освобождения политзаключенных.

Кроме того, Савченко заявила, что украинские пленные будут до тех пор, пока будет продолжаться война на Донбассе. Савченко поблагодарила всех, кто поддерживал ее в эти годы. "Я знаю, что это очень нелегко. Я видела, сколько усилий надо, чтобы вытащить одного человека. И я знаю, сколько людей еще осталось. И в плену, и на войне. Я знаю, что, к сожалению, это не последний пленник. Потому что пока не закончится война, пленные у нас будут и будут", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что это постоянный объем работы и "к сожалению, еще не на один год". "Я вырвалась и на этом все - нет. Я буду работать для Украины там, где я буду полезна и нужна", - констатировала парламентарий.