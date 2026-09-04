В Дании мужчина у себя в саду нашел серебряный клад викингов весом 18 килограммов

На одном из слитков выгравированы загадочные древние руны.

В Дании мужчина случайно нашел на своем участке серебряный клад эпохи викингов весом 18,5 килограмма.

Как пишет PopularMechanics, этот клад содержал 700 предметов, включая слитки, нарукавники, граненое серебро, 47 монет и их фрагменты, и даже крошечный серебряный кулон в форме молота Тора.

Изначально мужчина, проживающий в небольшой коммуне Ребилль на севере полуострова, хотел обустроить новую террасу.

Видео дня

"Это должна была быть всего лишь пара часов тяжелой работы в саду – нужно было убрать упрямую траву, камни и гравий, – но всё обернулось самым большим сюрпризом в моей жизни", – рассказал мужчина Историческому музею Северной Ютландии.

Однако после получаса копания его садовые вилы наткнулись на что-то, что издало странный звук.

"Сначала я подумал, что это старое железо, проволока для забора или осколки керамики, но когда я начал копать руками, я вдруг обнаружил, что вытаскиваю из земли один металлический предмет за другим. Вскоре я понял, что это ювелирные изделия, монеты и серебряные слитки", - отметил он.

Примерно половина предметов клада – около 320 предметов весом 6,4 килограмма находились внутри глиняного кувшина, а остальное рассыпалось по земле. В совокупности содержимое клада почти в три раза больше, чем у предыдущего рекордсмена по размеру самого большого клада серебра эпохи викингов в Дании.

Клад также таит в себе загадку: на одном из слитков выгравированы древние руны – предположительно, слово Hutu, которое могло быть именем прежнего владельца.

Клад был обнаружен в районе, который сейчас является современным жилым кварталом. Археологи не могут сказать, было ли серебро зарыто там потому, что это когда-то было поселением викингов, находилось ли оно рядом с оживленным транспортным маршрутом или просто было местом, где никто бы не подумал искать сокровища. Поскольку этот район сильно застроен, археологи, возможно, никогда не узнают наверняка.

Теперь клад будет выставлен в музее. Денежная стоимость находки пока не разглашается.

Ранее УНИАН рассказывал, как в Чехии во время строительства дороги обнаружили 22 тысячи мешков с золотыми сокровищами.

Вас также могут заинтересовать новости: