Страны Европы вывозят свое золото из США: только Нидерланды забрали 78 тонн металла

Отмечается, что данное решение направлено на укрепление готовности к кризису.

Центральный банк Нидерландов вывез из Нью-Йорка более 78 метрических тонн золота, сославшись на нестабильную международную обстановку. Отмечается, что это не первая европейская страна, которая ликвидирует или сокращает свои запасы в США.

Газета Financial Times пишет, что De Nederlandsche Bank (DNB) сократил свои запасы в Нью-Йорке в рамках перераспределения в общей сложности около 86 метрических тонн золота, хранящегося в США и Канаде, причём большая часть переведена в Лондон. В регуляторе заявили, что данное решение направлено на укрепление готовности к кризису на фоне "растущей геополитической нестабильности".

DNB не обвинял президента США Дональда Трампа и не высказывал предположений о том, что Вашингтон планирует конфисковать его резервы. Вместо этого центробанк заявил, что более равномерное распределение золота по различным юрисдикциям снизит риски и обеспечит более быстрый доступ к драгоценному металлу в случае необходимости.

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"Благодаря этой передислокации мы повысили ликвидность наших золотых резервов", – заявил глава DNB Олаф Слейпен.

Стоит отметить, что Нидерланды владеют примерно 612 метрическими тоннами золота. Согласно данным FT, в результате последнего перераспределения запасы страны в Нью-Йорке сократились чуть более чем на 78 метрических тонн, а запасы в Оттаве – примерно на 7 метрических тонн.

При этом большая часть золота на самом деле не пересекала Атлантику. Лишь около 27 метрических тонн были физически перевезены из Северной Америки в Европу, в то время как DNB продал большую часть своих оставшихся запасов в Северной Америке и приобрел золото на замену в Лондоне.

Какие еще страны Европы не доверяют США

В свою очередь Франция вовсе ликвидировала запасы золота в Нью-Йорке, продав 129 метрических тонн, которые хранились в США. Средства, вырученные от январской продажи, использовали для покупки эквивалентного количества золота в Европе, и теперь эти запасы хранятся в Париже. Банк Франции тогда категорически исключил политические мотивы этого шага.

Эти изменения происходят на фоне напряженной политической обстановки в Европе, где несколько немецких законодателей публично выразили сомнения в том, разумно ли хранить огромные запасы золота в Нью-Йорке при администрации Трампа. В то же время ни один из политиков не заявил, что у американского лидера есть реальный план по конфискации золота.

Бундесбанк всего хранит около 3 350 метрических тонн золота, включая 1 236 метрических тонн, хранящихся в Нью-Йорке, – это составляет около 37% от общего объема резервов. Около 1 710 метрических тонн хранятся во Франкфурте и около 404 метрических тонн – в Лондоне. В период с 2013 по 2017 год Германия провела масштабную репатриацию, в результате которой 300 метрических тонн перевезли из Нью-Йорка во Франкфурт, а еще 374 метрических тонн – из Парижа.

Стоит отиметить, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка выступает в качестве хранителя, а не владельца золотых запасов иностранных правительств, и законодательство США, как правило, защищает активы иностранных центральных банков от ареста со стороны частных кредиторов в целях исполнения судебных решений.

Золотовалютные запасы стран - последние новости

16 июня издание Bloomberg сообщило, что рекордное количество центральных банков по всему миру планируют увеличить свои золотые резервы в текущем году. Так, при опросе 74 центробанков 45% заявили, что планируют покупать золото в 2026 году, что стало самой большой долей за всю историю сбора данных Всемирным советом по золоту (WGC) и YouGov Plc с 2018 года. Лишь один банк заявил, что планирует сократить свои запасы, отметил WGC.

При этом с начала года золотые резервы РФ сократились на 1,6 млн тройских унций – до 73,2 млн унций по состоянию на 1 августа. Это самый низкий показатель с января 2020 года. За семь месяцев стоимость золотых резервов Банка России сократилась на 33,7 млрд долларов.

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