Россияне активно отслеживают соцсети после атак 'Шахедами': Флеш объяснил тактику врага

В настоящее время Украина сбивает до 80 % российских "Шахедов".

Тактика РФ с постоянными дневными атаками реактивными "Шахедами" была ожидаемой. Об этом рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) в интервью DOU.

Он пояснил, что ранее, когда РФ активно использовала обычные "Шахеды", они преимущественно атаковали Украину в ночное время, чтобы снизить процент сбиваемости мобильными огневыми группами (МОГ). Однако поскольку реактивные дроны летят на большей высоте и с большей скоростью, МВГ уже не столь эффективны в борьбе с ними.

"Это похоже на своего рода обратную связь: они активно отслеживают украинские соцсети и видят посты о том, насколько тяжело приходится населению и транспорту. Фиксируют, что атака дает желаемый эффект – и продолжают действовать так же. Нельзя недооценивать врага – там явно проводят анализ OSINT и понимают, как атаки влияют на жизнеспособность крупного города", – сказал Флеш.

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Он добавил, что сейчас у россиян недостаточно запасов реактивных "Шахедов" для атак такими волнами, как раньше. По его словам, в настоящее время РФ буквально запускает БПЛА, только что сошедшие с конвейера. Также "Флеш" отметил, что для эффективного противодействия российским "Шахедам" Украине нужно начать массово использовать реактивные перехватчики.

"У нас сейчас есть как минимум четыре типа реактивных перехватчиков, но они находятся на стадии финального тестирования и апробации в боевых условиях. Говорить об их производстве миллионами штук прямо сейчас не приходится – пока продолжается завершающий этап испытаний. А пока против реактивных "шахидов" работает обычная ПВО. Речь идет о ракетах, пулеметах, пушках (в частности, зенитных), а также об очень важном сегменте – наших истребителях", – пояснил Флеш.

Он также добавил, что на данный момент эффективность сбивания "Шахедов" в Украине составляет 80%. По его словам, этот показатель ниже, чем у обычных БПЛА, однако даже несмотря на это Украина сбивает почти все реактивные "Шахеды".

В то же время он подчеркнул, что РФ понимает, что Украина в конечном итоге изготовит реактивные БПЛА-перехватчики, доведя процент сбиваемых "Шахедов" до 98%. На этом фоне россияне работают над новыми решениями.

"Сейчас они делают ставку на следующий этап этой эволюции – реактивную бюджетную ракету. Это "Герань-5", это "Бандероль", это "Дань-Т", "Дань-М", реактивный КАБ МПБ-5Р. Они будут пытаться наращивать скорость. Если "Герань-4" летела со скоростью 300–500 км/ч, то здесь речь уже идет о 500–650 км/ч. Это уже фактически ракета – и перехватчику будет очень сложно справиться с такой целью. Нам нужны собственные дешёвые ракеты – и создавать их нужно уже сейчас. Если мы сейчас не отреагируем на этот вызов, то снова – уже в который раз – через полгода окажемся в ситуации, когда будем спрашивать друг друга: "А чего же мы ждали?", – пояснил "Флеш".

Новая угроза со стороны РФ: что известно

Напомним, на фоне увеличения количества воздушных угроз в Украине изменят подходы к объявлению воздушной тревоги и связанные с ней ограничения. В частности, сообщалось о том, что в случае угрозы БПЛА в Украине будет объявляться "желтый" уровень угрозы, который предусматривает меньшее количество ограничений. Тогда как "красный" уровень означает угрозу ракетных и массированных атак.

Также в связи с этим в Киеве предлагают скорректировать продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00.

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