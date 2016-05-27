Савченко: Буду делать для Украины то, что наиболее полезно

Об этом она заявила на первой после своего освобождения пресс-конференции, что проходит в малом зале дворца "Украина".

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"Я очень люблю свою работу. Я очень люблю летать, я хочу летать... Но я буду делать для Украины там и то, что будет наиболее полезно... Вы много писали мне, вы имеете много надежд на меня... Мне все равно, где защищать Украину. Я пойду в поле, если завтра начнется жаркий бой, и стану в первые ряды... Если я больше нужна здесь, я приложу все усилия, чтобы сделать все возможное здесь... Сколько смогу сделать для Украины, пока я жива, я столько сделаю", - сказала Савченко.

Она также заявила, что планирует во вторник, 31 мая, прийти на работу в Верховную Раду и снять плакат со своим фото, который висит в сессионном зале.