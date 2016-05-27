Савченко: Буду делать для Украины то, что наиболее полезно

11:29, 27 мая 2016
Политика
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Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко рассказала, что больше всего ей хочется летать, но ради Украины она готова делать то, что необходимо.

REUTERS

Об этом она заявила на первой после своего освобождения пресс-конференции, что проходит в малом зале дворца "Украина".

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"Я очень люблю свою работу. Я очень люблю летать, я хочу летать... Но я буду делать для Украины там и то, что будет наиболее полезно... Вы много писали мне, вы имеете много надежд на меня... Мне все равно, где защищать Украину. Я пойду в поле, если завтра начнется жаркий бой, и стану в первые ряды... Если я больше нужна здесь, я приложу все усилия, чтобы сделать все возможное здесь... Сколько смогу сделать для Украины, пока я жива, я столько сделаю", - сказала Савченко.

Она также заявила, что планирует во вторник, 31 мая, прийти на работу в Верховную Раду и снять плакат со своим фото, который висит в сессионном зале.

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