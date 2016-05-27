Савченко планирует 31 мая прийти на работу в ВР и повесить на трибуну новый плакат
11:52, 27 мая 2016Политика
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Народный депутат Украины от "Батькивщины" Надежда Савченко планирует во вторник, 31 мая, прийти на работу в Верховную Раду и снять плакат со своим фото, который висит в сессионном зале.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.
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"Я обязательно пойду, это мой рабочий день. Мне уже два года «прогулы» ставят. Я пойду, я буду работать", - сказала Савченко.
Она сказала, что снимет свое фото, а взамен повесит плакат, который будет напоминать о всех остальных украинских политзаключенных.
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