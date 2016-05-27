Савченко в парламенте планирует заниматься вопросами армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Савченко сообщила на пресс-конференции. Говоря о своей будущей работе в парламенте, Савченко отметила, что изнутри пока знает две структуры - армию и тюрьму.

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"Поскольку сейчас у нас состояние войны и никак оно не перестает лихорадить Украину, то первое, чем я буду заниматься, - это комитеты или создание специальной комиссии какой-то по армии. По контролю за логистикой, по контролю за тем, что и как происходит", - сказала депутат.

Кроме того, она отметила, что еще не знает, в каком комитете парламента будет работать.

Как сообщал УНИАН, 26 мая пресс-служба «Батькивщины» со ссылкой на депутата Ивана Крулько проинформировала, что Савченко войдет в состав Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

По словам Крулько, такое решение было принято на встрече Савченко с председателем фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко и коллегами по фракции вечером 25 мая.