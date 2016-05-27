Савченко предложила Путину отцепиться от Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на первой большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, что бы она хотела сказать Путину.

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"Что сказать Путину? Отцепись от Украины! Отцепись от каждой страны, в которую ты вцепился! Оставь себе свое царство, не мордуй своих людей, не издевайся над россиянами", - сказала Савченко.

По ее словам, "жизни две не проживешь, сдохнешь все равно, и мы все тоже умрем".

"Живи достойно, как человек. Перестань не давать жить другим", - призвала Савченко Путина.