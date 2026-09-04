Эксперт 60 дней тестировал лучшие браузеры для Android: один легко обошел остальных

Сравнение учитывало не только скорость загрузки сайтов, но и удобство интерфейса, работу с вкладками, блокировку рекламы и дополнительные функции.

После 14 лет использования Chrome автор Android Police решил проверить, действительно ли браузер Google остается лучшим вариантом для Android. В течение 60 дней он поочередно тестировал Microsoft Edge, Samsung Internet и Firefox, сравнивая их удобство, производительность, работу с вкладками и другие функции.

Первым серьезным кандидатом стал Edge от Microsoft. Он быстро впечатлил хорошей производительностью и удобной синхронизацией закладок, паролей и вкладок между устройствами. Браузер также предлагает функции, которых давно не хватает Chrome: расширенные возможности настройки стартового экрана, собственные обои и универсальный буфер обмена. К тому же, мобильная версия поддерживает расширения.

Тем не менее уже через несколько недель обнаружились недостатки. При использовании Samsung DeX на планшете автор не мог нормально менять расположение вкладок: удерживание вкладки приводило к открытию ее в отдельном окне, а не к перемещению. А навязчивые подсказки и различные элементы интерфейса Copilot окончательно заставили автора искать другой вариант.

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Следующим оказался Samsung Internet. Браузер понравился скоростью, легким интерфейсом и эффективной блокировкой рекламы. Кроме того, он предлагает мобильные дополнения и больше возможностей настройки, чем Chrome. Но на планшете Galaxy Tab S10 FE управление вкладками оказалось неудобным, а постоянные проблемы с авторизацией на Windows нарушали синхронизацию между устройствами.

Последним в тесте был Firefox, который изначально не считался фаворитом, однако именно он быстрее остальных смог изменить мнение специалиста. Браузер предлагает полноценную поддержку расширений, в частности, продвинутые блокировщики рекламы, а также строгие настройки конфиденциальности и защиты от отслеживания.

Отдельно Firefox похвалили за синхронизацию вкладок и функцию отправки открытой страницы на другое устройство. Даже при большой нагрузке автор не столкнулся с заметными подвисаниями, а работа с вкладками на смартфоне и планшете оказалась удобнее, чем у конкурентов.

Единственным существенным недостатком Firefox называется отсутствие встроенного универсального буфера обмена. Для переноса текста и изображений между устройствами приходится использовать сторонние облачные приложения по типу Google Keep.

В итоге после двух месяцев поисков полноценной замены Chrome автор остановился на Firefox. По его мнению, браузер предлагает практически все, чего не хватало Chrome: полноценную поддержку расширений, высокую стабильность и удобное управление вкладками.

Ранее пользователи обратили внимание, что Google Chrome стал самовольно скачивать на диск ИИ-модель на 20 ГБ. При этом если найти эту модель в файлах и удалить ее, то Google снова установит ее после обновления.

Согласно статистике Statcounter, Chrome остается безоговорочным лидером на рынке мобильных браузеров с долей 66%. Вторую строчку занял Edge от Microsoft, а тройку лидеров замкнул Samsung Internet. Примечательно, что Firefox нет даже в топ-5.

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