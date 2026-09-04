Оккупанты продвинулись в Запорожской области, - DeepState

Речь идет о трнх населенных пунктах.

Российские оккупанты продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Малых Щербаков, Гуляйпольского и Варваровки", – говорится в сообщении.

Как известно, Малые Щербаки – это село в Степногорской поселковой общине Васильевского района, Гуляйпольское – село в Гуляйпольской городской общине Пологовского района Запорожья, а Варваровка – село в Воздвижской сельской общине Пологовского района Запорожской области.

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Продвижение врага и отвоевание украинских территорий

Как сообщалось, в конце августа издание Business Insider отметило, что оккупанты продолжают медленно продвигаться на Донбассе. По оценкам представителей одной из ведущих европейских разведывательных служб, враг может выйти на окраины Краматорска и Славянска в начале 2027 года. Эти города являются центром последнего крупного украинского оборонительного пояса на Донбассе.

В то же время Силы обороны восстановили контроль над новыми участками местности между Дворичной и Западным. Эти населенные пункты расположены в Купянском районе Харьковской области. Этот участок остается одним из направлений активных боевых действий на востоке Украины.

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