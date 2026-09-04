Оккупанты приговорили журналистку из Мелитополя Ирину Левченко к 15 годам тюрьмы

Враг обвинил ее в шпионаже в пользу ВСУ.

На временно оккупированной территории Запорожской области к 15 годам лишения свободы приговорили обвиняемую якобы в шпионаже в пользу ВСУ 64-летнюю Ирину Левченко, которая много лет работала корреспондентом в различных украинских СМИ.

На приговор отреагировал председатель правления Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Ирина Левченко должна выйти на свободу! Сегодня стало известно, что оккупанты незаконно "приговорили" нашу коллегу – члена НСЖУ, известную мелитопольскую журналистку Ирину Левченко… Более трех лет она уже находится в российском плену", – подчеркнул он.

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По его словам, оккупационный "Запорожский областной суд" в своем сообщении даже не называет ее имени – только первую букву фамилии: "Л., 1961 года рождения". Но обнародованные данные и видео с этого судилища позволяют опознать Ирину. Ее обвинили в "шпионаже".

Он добавляет, что особенно больно читать, как отдельно подчеркивают: женщина "от гражданства Украины отказываться не стала".

"Украинка осталась украинкой в своем городе. Это ее право, которое не требует никаких оправданий", – подчеркнул Томиленко.

По его словам, Ирина Левченко десятилетиями писала о людях, работала в местных и всеукраинских СМИ. В 2017 году ее признали "Журналистом года" в творческом конкурсе НСЖУ. 16 сентября ей исполнится 65 лет. Томиленко отмечает, что на момент похищения оккупантами она уже была на пенсии, вместе с мужем занималась садом и огородом. Однако 6 мая 2023 года российские военные забрали их прямо с улицы в Мелитополе.

Сестра Ирины – Елена – рассказывала НСЖУ, что больше всего мечтает о вести об освобождении – чтобы бросить все и наконец побыть рядом с сестрой.

"Коллеги из родной редакции рассказывают: Ирина встретила приговор с улыбкой. В этой улыбке больше силы, чем во всей их системе с ФСБ, конвоями и судами. Я хочу, чтобы за сообщениями о судах и приговорах мы всегда видели эту семью, это достоинство и эту надежду", – подчеркнул Томиленко.

Он призвал Международную и Европейскую федерации журналистов, правозащитников и дипломатов уделить больше внимания делу Ирины Левченко и потребовать ее освобождения. По его словам, необходимы доступ к независимому адвокату, надлежащая медицинская помощь и достоверная информация о ее состоянии.

Согласно сообщению указанного суда, находящегося в оккупированном Мелитополе, Левченко, которая до вторжения РФ работала в этом городе, обвиняют в шпионаже в пользу ВСУ. Женщина якобы связалась через Telegram с жительницей подконтрольной ВСУ территории и согласилась содействовать спецслужбам Украины, передавая сведения о местонахождении административных зданий и сотрудников "органов власти РФ", маршруты передвижения личного состава, военной техники, вооружения ВС РФ и т. д. в оккупированной части Запорожской области. Соответствующие данные якобы были найдены в телефоне Левченко, которые она "хранила и не удаляла". В то же время, согласно сообщению, "шпионаж" женщины не имел никаких последствий для оккупантов.

Левченко обвинили по ст. 276 УК РФ – передача, сбор или хранение с целью передачи противнику сведений, которые можно использовать против ВС РФ – "шпионаж, если эти деяния совершены иностранным гражданином". Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

В сентябре 2024 года в российском плену погибла 27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина. В конце февраля 2025 года ее тело было возвращено в Украину. Отмечалось, что на нем были следы пыток. Личность журналистки была установлена с помощью ДНК-экспертизы.

Позже украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении руководителю СИЗО № 2 г. Таганрог Ростовской области Александру Штуде, который организовал пытки журналистки.

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