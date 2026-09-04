В Украине дорожают арбузы: сколько уже стоит килограмм

Предложение этих бахчевых культур с местных хозяйств на рынке значительно сократилось.

Цены на арбузы от украинских производителей только за прошедшую неделю выросли в среднем на 20%. Сейчас килограмм плода стоит в пределах 5-12 гривень в зависимости от качества и региона производства, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Фермеры объясняют рост цен на арбузы дисбалансом спроса и предложения на рынке. После завершения сезона реализации средних сортов предложение арбузов резко сократилось, поскольку у многих украинских бахчеводов в текущем сезоне возникли проблемы с урожайностью поздних сортов. В то же время спрос на плоды продолжает стремительно расти уже в течение двух недель.

Следует отметить, что, несмотря на существенное недельное подорожание, арбузы на сегодняшний день в Украине стоят в среднем на 27% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

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Цены на арбузы в супермаркетах Украины

В "Сильпо" арбузы продаются по 20 грн/кг.

В Varus арбуз продают со скидкой 27% – по 10,9 грн/кг вместо 14,9 грн/кг.

Стоимость килограмма арбуза в АТБ составляет 14,9 грн.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Из-за ударов российских оккупантов по складам торговых сетей цены на продукты в Украине будут расти уже с сентября. Эксперты отметили, что в первую очередь подорожают молочные продукты и замороженные продукты. Мясная группа осенью подорожает в пределах 10%, крупы – в пределах 15%.

На продовольственных ярмарках Киева сейчас больше всего прилавков с виноградом и сливами. Килограмм слив стоит в пределах 20–40 грн, а разброс цен на виноград колеблется от 80 до 180 грн/кг, хотя некоторые продавцы предлагают ягоду даже по 50 грн.

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