Савченко назвала два пути возвращения Крыма в состав Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Савченко сказала на пресс-конференции. "Как возвращать Крым? Я чувствовала, что возможно будет третья мировая война. Если будет война, то Крым вернется. Если не войной, то Крым, наверное, вернется с помощью международного права, достучавшись до людей о том, что они сделали ошибки. Возможно, не до этих людей, которые сделали ее, а к их потомкам, которые признают эту ошибку и исправят ее", - сказала Савченко.

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При этом она отметила, что ей трудно прогнозировать, каким образом и как быстро это произойдет.

Также Надежда Савченко прибавила, что будет делать все для поиска путей возвращения оккупированных территорий в состав Украины.