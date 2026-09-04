РФ нашла противодействие Starlink: 'Флеш' рассказал, станут ли эти системы неэффективными

Обойти этот тип российского РЭБ невозможно, отметил он.

Россия разработала проект "Пересвет-М" и несколько других решений, способных подавлять сигналы спутников Starlink, которые использует Украина. Об этом рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) в интервью DOU.

"У Starlink есть два канала: Uplink и Downlink. Uplink – это сигнал, который идет от терминала вверх к спутнику. Downlink – канал, по которому сигнал со спутника спускается вниз к терминалу. Россияне создают помехи на канале Uplink – то есть мешают спутнику SpaceX принимать сигнал от терминалов на Земле. Эти помехи направлены на спутник и по мощности превосходят сигнал самого терминала. Из-за этого спутник, пролетая над территорией, принимает только помехи, а не сигнал самого терминала", – сказал "Флеш".

Он добавил, что это простое решение в области РЭБ, которое позволяет глушить связь спутника. По словам "Флеша", РЭБ действует над точкой, где расположена система, и создает зону размером примерно 5 на 5 километров, в которой не работает Starlink.

Видео дня

"Когда мы начали атаковать россиян, используя терминалы Starlink для разведки, они начали устанавливать РЭБ, чтобы защищать свою инфраструктуру. Сейчас таких точек много, они быстро расширяются: закрывают Крым и другие оккупированные территории, устанавливают системы возле трасс, возле ПВО, возле складов – чтобы мы не могли вести разведку через Starlink", – пояснил "Флеш".

Он отметил, что противодействовать такой тактике РФ невозможно. На вопрос, сможет ли такой подход РФ сделать Starlink неэффективным, "Флеш" ответил:

"Надо понимать масштаб: если одна точка покрывает 20 квадратных километров, то чтобы перекрыть всё, потребуется очень много таких точек. А эти системы РЭБ стоят недешёво – примерно от миллиона до миллиона двести тысяч долларов за одну точку. То есть россияне вкладывают гигантские средства в создание такой системы РЭБ, и полностью перекрыть все не получится – для этого требуются слишком большие инвестиции", – пояснил "Флеш".

В то же время он отметил, что РФ таким образом способна защитить ключевые объекты. В частности, склады, военно-морские базы, корабли, катера, воинские части, радиолокационные станции, системы ПВО. Также впоследствии РФ может начать таким образом перекрывать трассы и другие направления.

"Этим они затруднят нам атаки… Они увидели, какой коллапс мы им устроили глубинными ударами, какой логистический локдаун им устроили, – и у них был, по сути, лишь один ответ: развернуть РЭБ, блокирующее работу Starlink. И когда у россиян заработает полноценная сеть "Рассвет", их аналог Starlink, нам нужно будет иметь аналогичную систему РЭБ. Это вызов для нас, и времени не так много", – подчеркнул эксперт.

Спутниковая связь

Напомним, ранее аналитики из Института изучения войны сообщали, что запуск второй партии спутников "Рассвет" в РФ фактически провалился. Причина в том, что спутники не смогли подняться на необходимую высоту.

Как отметил бывший советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник, планы РФ по запуску спутников "Рассвет" были отложены из-за украинской атаки на космический центр "Прогресс" в Самаре, где собирают ракеты-носители для запуска спутников.

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