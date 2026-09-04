РФ нашла противодействие Starlink: 'Флеш' рассказал, станут ли эти системы неэффективными

Россия разработала проект "Пересвет-М" и несколько других решений, способных подавлять сигналы спутников Starlink, которые использует Украина. Об этом рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) в интервью DOU.
"У Starlink есть два канала: Uplink и Downlink. Uplink – это сигнал, который идет от терминала вверх к спутнику. Downlink – канал, по которому сигнал со спутника спускается вниз к терминалу. Россияне создают помехи на канале Uplink – то есть мешают спутнику SpaceX принимать сигнал от терминалов на Земле. Эти помехи направлены на спутник и по мощности превосходят сигнал самого терминала. Из-за этого спутник, пролетая над территорией, принимает только помехи, а не сигнал самого терминала", – сказал "Флеш".
Он добавил, что это простое решение в области РЭБ, которое позволяет глушить связь спутника. По словам "Флеша", РЭБ действует над точкой, где расположена система, и создает зону размером примерно 5 на 5 километров, в которой не работает Starlink.
"Когда мы начали атаковать россиян, используя терминалы Starlink для разведки, они начали устанавливать РЭБ, чтобы защищать свою инфраструктуру. Сейчас таких точек много, они быстро расширяются: закрывают Крым и другие оккупированные территории, устанавливают системы возле трасс, возле ПВО, возле складов – чтобы мы не могли вести разведку через Starlink", – пояснил "Флеш".
Он отметил, что противодействовать такой тактике РФ невозможно. На вопрос, сможет ли такой подход РФ сделать Starlink неэффективным, "Флеш" ответил:
"Надо понимать масштаб: если одна точка покрывает 20 квадратных километров, то чтобы перекрыть всё, потребуется очень много таких точек. А эти системы РЭБ стоят недешёво – примерно от миллиона до миллиона двести тысяч долларов за одну точку. То есть россияне вкладывают гигантские средства в создание такой системы РЭБ, и полностью перекрыть все не получится – для этого требуются слишком большие инвестиции", – пояснил "Флеш".
В то же время он отметил, что РФ таким образом способна защитить ключевые объекты. В частности, склады, военно-морские базы, корабли, катера, воинские части, радиолокационные станции, системы ПВО. Также впоследствии РФ может начать таким образом перекрывать трассы и другие направления.
"Этим они затруднят нам атаки… Они увидели, какой коллапс мы им устроили глубинными ударами, какой логистический локдаун им устроили, – и у них был, по сути, лишь один ответ: развернуть РЭБ, блокирующее работу Starlink. И когда у россиян заработает полноценная сеть "Рассвет", их аналог Starlink, нам нужно будет иметь аналогичную систему РЭБ. Это вызов для нас, и времени не так много", – подчеркнул эксперт.
Спутниковая связь
Напомним, ранее аналитики из Института изучения войны сообщали, что запуск второй партии спутников "Рассвет" в РФ фактически провалился. Причина в том, что спутники не смогли подняться на необходимую высоту.
Как отметил бывший советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник, планы РФ по запуску спутников "Рассвет" были отложены из-за украинской атаки на космический центр "Прогресс" в Самаре, где собирают ракеты-носители для запуска спутников.