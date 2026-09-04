Готовы оторвать с руками: назван самый популярный авто на внутреннем рынке Украины

Возглавил рейтинг Volkswagen Passat, который по праву можно считать "народным" автомобилем.

В августе украинцы совершили 71 154 сделки по перепродаже подержанных легковых авто. Это на 4,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 6,4% ниже показателя августа прошлого года, сообщает Институт исследований авторынка.

Бензиновые автомобили остались самыми популярными – на них пришлось 42,5% всех сделок. Дизельные автомобили заняли второе место (27%), а сразу за ними следуют машины с ГБО (20,5%). На электромобили пришлось 7% сделок, на гибриды – всего 2,6%.

Эксперты обратили внимание на интересные тенденции, наблюдаемые на рынке. Так, доля сделок, оформленных через "Дию", увеличилась до 31,8% (22 615 подержанных легковых автомобилей).

Видео дня

Возглавил рейтинг Volkswagen с 8677 перепроданными автомобилями. На втором месте идет Renault (4309 шт.), а третье место заняла BMW (3887). В целом на десять самых популярных марок пришлось 41 339 сделок, что составляет 58,1% всех перепродаж в сегменте.

Среди отдельных моделей рейтинг возглавил Volkswagen Passat, который по праву можно считать "народным" автомобилем. На втором месте расположилась модель Lanos, которая лишь немного опередила Skoda Octavia.

ТОП-10 моделей на внутреннем рынке:

Volkswagen Passat – 2295 шт. ZAZ/Daewoo Lanos – 2175 шт. Skoda Octavia – 2109 шт. Volkswagen Golf – 2072 шт. Renault Megane – 1112 шт. BMW 3 Series – 1035 шт. Ford Focus – 1023 шт. BMW 5 Series – 981 шт. Chevrolet Aveo/ZAZ Vida – 888 шт. Opel Astra – 885 шт.

В сумме десять самых популярных моделей обеспечили 14 575 перепродаж, или 20,5% сегмента. По сравнению с июлем выросли только показатели Volkswagen Golf, Ford Focus и Chevrolet Aveo/ZAZ Vida. Показатель прошлого года превысил только Golf.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, перерегистрированных в августе, составил 15,96 года.

Авторынок Украины – последние новости

В августе украинцы приобрели около 5 тысяч новых легковых автомобилей. Кроссоверы бесспорно доминировали в ТОП-10, в очередной раз подтверждая стабильный спрос украинцев на автомобили этого типа. Самым популярным новым автомобилем стал кроссовер Toyota RAV4 – его продажи в 1,5 раза превысили результат Renault Duster, занявшего второе место.

Кроме того, в августе лидером украинского рынка новых автомобилей стала японская Toyota. Её продажи выросли на 9% в годовом исчислении. Второе место заняла Škoda, а третьим по популярности стала Renault.

Вас также могут заинтересовать новости: