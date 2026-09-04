Удар по заводу Coca-Cola: в МИД Украины призвали США 'поставить Москву на место'

Атака на американскую компанию не была единичным случаем.

Вечером в четверг, 3 сентября, российские оккупанты нанесли удар по заводу американской компании Coca-Cola в Киевской области. Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал США к более решительным действиям против агрессора в своем посте в соцсети Х.

"Только сила сможет поставить Москву на место. В этом контексте мы в очередной раз призываем Палату представителей США принять закон о санкциях против России", – написал глава МИД.

Он напомнил, что российский удар по заводу Coca-Cola не был единичным случаем.

Видео дня

"Это очередное целенаправленное нападение на американские бизнес-интересы и часть более широкой российской стратегии, направленной на подрыв экономики США и вытеснение американских компаний с международных рынков", – подытожил Сибига.

Атака на завод Coca-Cola в Киевской области – что известно

В результате атаки российских оккупантов на территории завода Coca-Cola под Киевом были повреждены складские помещения и возник пожар.

Завод Coca-Cola расположен в Великой Димерке Броварского района Киевской области и является одной из крупнейших производственных площадок компании в Европе. На заводе производят напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes и Fuze Tea, соки Rich и энергетические напитки Burn.

Удары РФ по бизнесу в Украине – последние новости

Накануне Россия также нанесла удар по одному из крупнейших специализированных фармацевтических складов в Украине "Биокон" в Бориспольском районе Киевской области. На складах компании были уничтожены значительные запасы западных лекарств, в частности Pfizer, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca, сообщают СМИ.

В ночь на 31 августа РФ нанесла новый удар по складам двух крупных торговых сетей под Киевом.

Вас также могут заинтересовать новости: