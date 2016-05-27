Савченко готова быть президентом, если этого захотят украинцы
11:34, 27 мая 2016Политика
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Народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко готова быть президентом Украины, если этого захотят украинцы.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время первой большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о ее готовности стать президентом.
"Давайте спросим так: украинцы, если вам надо, чтобы я была президентом, хорошо, я буду президентом. Я просто не совсем еще верю, что у нас уже люди научились голосовать не за гречку", - сказала Савченко.
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По ее словам, она не может сказать, что хотела бы стать президентом, поскольку любит летать.
"Но, если надо, я сделаю все. И если надо, я пройду и этот путь. И буду работать с отдачей", - заявила Савченко.
Надежда Савченко на пресс-конференции заявила, что готова стать президентом Украины
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