Аэродинамика носа и тараканье молоко: объявлены самые нелепые научные открытия 2026 года

Эти научные исследования кажутся бессмысленными лишь на первый взгляд, утверждают учёные.

В швейцарском Цюрихе состоялась 36-я церемония вручения Шнобелевской премии – ежегодной сатирической награды за научные исследования, которые сначала вызывают улыбку, а затем заставляют задуматься. Среди отмеченных работ – исследования о краже детских конфет, соплях из носа, брызгах из писсуаров и использовании комаров в 3D-печати.

Как пишет CNN, премия призвана привлекать внимание к необычным направлениям научной работы. Одно из исследований, отмеченных в этом году, касалось поведения ядовитых змей: ученые осторожно наступали на разные части тела животных, чтобы выяснить, что именно провоцирует их на укус человека.

Экономическую премию получила работа, авторы которой нашли доказательства того, что представители высших социальных классов чаще воруют конфеты из детских запасов и прибегают к другим неэтичным поступкам.

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Химическую награду присудили за исследование молока тараканов. Как выяснили учёные, оно содержит в три раза больше энергии, чем коровье молоко.

В медицинской категории отметили исследование под названием "Как продуть нос – аэродинамическое исследование сморкания".

Награду в области биомеханики получили авторы работы об эволюционной истории поцелуев. Соавтор этого исследования Матильда Бриндл, эволюционный биолог из Оксфордского университета, объяснила CNN, почему подобные фундаментальные исследования имеют значение:

"Любопытство ради самого любопытства является основополагающим фактором для прогресса науки".

По словам исследовательницы, прикладная наука чрезвычайно важна, однако было бы большой потерей перестать наблюдать за окружающим миром и спрашивать "почему?"

Премию по физике получили авторы исследования, посвященного конструкции писсуаров, которые не создают брызг. Еще более необычной стала технологическая награда: ее присудили за работу, в которой хоботок комара использовали в качестве сопла для 3D-печати. Этот процесс исследователи назвали "некропечатью".

Шнобелевская премия 2025

Как писал УНИАН, в прошлом году Шнобелевская премия отметила ряд забавных и странных исследований, которые вряд ли имеют практическую пользу, но вызывают интерес и улыбку.

Среди победителей – эксперименты с коровами, окрашенными "под зебру", чтобы отпугивать мух, проверка вкусовых предпочтений ящериц в отношении пиццы и исследование влияния алкоголя на способность людей говорить на иностранных языках.

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