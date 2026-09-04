Поляки начали массово получать мобилизационные карточки: что это означает

Военные отмечают, что такая процедура является плановой и проводится ежегодно.

В Польше военные рекрутинговые центры начали рассылать гражданам мобилизационные карточки. В первую очередь их получают военнослужащие резерва, однако документы могут поступать и гражданским специалистам, которых в случае войны могут привлечь к поддержке армии, сообщает RMF24.

Мобилизационная карточка выдается еще в мирное время. Это информационный документ, подтверждающий мобилизационное назначение конкретного человека. В нем указываются подразделение и место, куда лицо должно прибыть в случае объявления мобилизации или начала войны.

В то же время в Центральном военном центре рекрутинга Польши отмечают, что рассылка таких документов является стандартной процедурой, которую проводят ежегодно.

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Мобилизационные карточки в первую очередь получают солдаты резерва. В то же время их могут направлять специалистам в сферах, критически важных для функционирования армии, – в частности, врачам, ИТ-специалистам и логистам.

Документы также могут получать отдельные гражданские лица, которых в случае войны или мобилизации могут привлечь к выполнению задач, связанных с энергетикой, транспортом, связью или административной работой. Подобная система касается и сотрудников силовых структур.

В польской армии объясняют, что заранее распределяют людей по конкретным задачам, чтобы в случае возникновения кризисной ситуации не приходилось организовывать этот процесс с нуля.

Безопасность Польши – главные новости

На фоне изменения ситуации с безопасностью в Европе страны региона уделяют повышенное внимание обороноспособности. В частности, в восточной части Польши на три месяца ограничат воздушное движение. Ограничения вводятся для более эффективной работы системы ПВО страны.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что 31 августа польские дежурные истребители поднялись в небо для перехвата российского разведывательного самолета у побережья страны.

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