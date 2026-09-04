Визит посланников Трампа в Киев под вопросом: Уиткофф 'испугался', – Kyiv Independent

Россия убеждает спецпосланника Трампа, что поездка в Киев опасна.

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планировали посетить Москву и Киев 5–6 сентября, но Уиткофф "начал пугаться", что спровоцировало обсуждение альтернативных планов.

"Россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Уиткофф всегда чувствителен к российским настроениям, – заявил источник The Kyiv Independent. – Там им говорят, что это опасно".

Это происходит уже после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер подтвердили возможность посещения Украины.

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Удары по Украине продолжаются

Сообщается, что Киев пережил непрекращающийся шквал ударов реактивных дронов со стороны России, столкнувшись с восемью днями атак подряд по состоянию на 3 сентября. Россия нанесла очередной удар дронами по столице утром 4 сентября, повредив склады и вызвав пожар. Это произошло всего за несколько дней до запланированного визита американских посланников.

Хотя в этой ситуации интересно то, что США ранее просили Украину не наносить удары по Москве во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию 25 августа. Пока неясно, обратится ли администрация Трампа с подобной просьбой, но уже к России, пока ее посланники будут находиться в Киеве.

Эта поездка стала бы первым визитом в Украину для двух американских посланников, которые уже неоднократно ездили в Москву на встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишет СМИ.

"Мы готовы встретиться с ними в Украине. Это очень важно. Важно, чтобы Соединенные Штаты оставались активными", – подчеркнул Зеленский. Вашингтон, в свою очередь, не комментировал планы Уиткоффа и Кушнера посетить Украину.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Украина готовится к суровой зиме, пока Россия усиливает удары. Россия увеличила производство баллистических ракет и реактивных беспилотников "Шахед". В последние дни это позволило российским войскам почти непрерывно атаковать Киев и другие украинские города.

Кроме того, мы также рассказывали, что в Украине вводится распределение воздушных тревог по степени опасности.

"Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты", - заявил премьер-министр Украины.

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