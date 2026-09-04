Флэш предупредил о суровой зиме и рассказал, что украинцам стоит купить уже сейчас

Дефицита продуктов и топлива не будет, подчеркнул эксперт.

Пока неизвестно, как именно россияне готовятся к зимним атакам. Однако враг однозначно будет наносить удары по украинской энергетике. Об этом рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов в интервью DOU.

"Так было каждый год, и этот год не станет исключением. Мы знаем это наверняка, ведь их Министерство обороны как раз официально анонсировало начало атак на энергетику Украины", - сказал Флэш.

Он добавил, что на данный момент одной из ключевых угроз для Украины остается баллистика. Поскольку партнеры не смогут передать Украине достаточное количество ракет, а украинский проект "Фрея" не готов обеспечить защиту зимой. По словам Флэша, в настоящее время украинская инфраструктура "более или менее" защищена от попаданий "Шахедов" железобетонными укрытиями.

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"Но баллистика – это не "Шахед". Это 500 килограммов боевой части, это "Цирконы". Россияне знают все наши сети – где что расположено. Киев живет на паровом отоплении, это зависимость от ТЭЦ, и россияне это тоже знают. А наши ТЭЦ после прошлой зимы неизвестно, в каком состоянии", – отметил Флэш.

Он объяснил, что зима, хотя и будет сложной, но нехватки еды или топлива не будет.

"Люди сейчас массово скупают товары, поддаваясь панике, но наш рынок тесно связан с Европой. Если не хватит какого-то товара, Европа нас им завалит. Да, могут возникнуть локальные проблемы с отдельными товарными группами, если Россия разрушит какое-то конкретное производство. Но тотального дефицита не будет. А вот удары по энергетике - будут", - отметил Флэш.

На этом фоне он пояснил, что украинцам уже следует готовиться к зиме. В частности, покупать генераторы, портативные зарядные устройства, а также аккумуляторы.

"Всё это можно заказать из Китая и подождать несколько недель на доставку с AliExpress, а не делать это потом в спешке. У кого есть средства – гибридные инверторы с аккумуляторами. И стоит иметь запас топлива, чтобы не стоять в очередях на заправках в первый день, когда что-то случится. Топливо у нас будет – вопрос лишь в том первом дне, когда все одновременно поедут за покупками. Поэтому пусть будет хотя бы небольшой запас, канистра на 10 литров", – отметил он.

Планы РФ нанести удары по энергетике

Напомним, в конце августа Минобороны РФ официально сообщило о планах подготовки к массированным ударам по энергетике Украины. Там объяснили это решение "ответом на удары по российской инфраструктуре".

Уже 3 сентября администратор Telegram-канала "Николаевский Ванок" сообщил, что РФ фактически начала новый сезон атак на украинскую энергетику. Отмечается, что в августе оккупанты нанесли по объектам энергетики не менее 130 ударов.

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