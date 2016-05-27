Савченко: в вопросе Донбасса необходимы компромиссы, но не ценой предательства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Савченко заявила на пресс-конференции.

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Она подчеркнула: «Я хочу мира». При этом добавила, что это не может быть достигнуто «любой ценой». По ее словам, «компромиссы должны быть, потому что это логично и разумно, ведь войны заканчиваются компромиссами». «Мы будем идти к миру всеми путями. Я не упрямая, не баран, а не любой ценой, имея в виду - не ценой предательства. Не ценой продаться, не ценой сломаться», - подчеркнула Савченко. При этом она подчеркнула: «Это наша земля, это наша Украина. Грызть ее, кусать ее, делит ее, издеваться над ней - я не дам. Я готова и воевать, и готова мириться. Если там готовы также. То тогда мы достигнем взаимопонимания».

Справка УНИАН. Суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины, где продолжается Антитеррористическая операция. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных в составе диверсионной группы во время боя на Донбассе.