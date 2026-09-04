Кабмин назначил главу Запорожской ОВА Федорова главой Агентства восстановления

На сайте президента пока нет указа об увольнении Федорова с должности главы Запорожской ОВА.

Кабинет министров Украины одобрил увольнение Ивана Федорова с должности главы Запорожской ОВА и назначил его председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано увольнение Федорова с должности главы Запорожской областной государственной администрации и его назначение главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.

На данный момент на сайте президента еще не опубликован указ об увольнении Федорова с должности главы Запорожской ОВА.

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Также решением правительства Сергей Сухомлин уволен с должности главы Агентства восстановления, которое он возглавлял с сентября 2024 года.

Увольнение Федорова с поста главы Запорожской ОВА: что этому предшествовало

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иван Федоров покинет пост главы Запорожской ОВА, который он занимает с февраля 2024 года. Среди вероятных кандидатов на эту должность рассматривают нынешнего заместителя председателя Запорожской ОВА Михаила Семикина. Он долгое время работает в команде Федорова еще со времен работы в Мелитополе.

Как известно, Федоров был мэром ныне временно оккупированного Мелитополя. В начале полномасштабного вторжения его похитили российские оккупанты. Впоследствии в результате спецоперации его освободили из плена. Мэра обменяли на девять российских солдат-срочников.

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