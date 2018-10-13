События недели: версия читателей УНИАН – победа Украины в ПАСЕ, решение Синода по автокефалии и взрывы военных складов в Ичне

На уходящей неделе наши читатели активно следили за тактической победой Украины на международной арене – в Парламентской ассамблее Совета Европы отказались менять правила, которые позволили бы усложнить процедуру сохранения санкций против России. И хотя в этот раз предложение не прошло, от него не отказались вовсе, а лишь вернули обратно в комитет и перенесли рассмотрение на январь.

Попытки вернуть РФ в ПАСЕ длятся не первый год, и в этот раз началось с того, что поступило предложение усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, принципы демократии и верховенства права. Кроме того, в ПАСЕ хотели увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций. Если бы документ был принят в такой редакции, это усложнило процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма.

Активным лоббистом возвращения России выступает действующий генсек ПАСЕ Турнбьёрн Ягланд, который открыто заявил о поддержке возвращения части полномочий делегации РФ. О необходимости диалога с российскими депутатами высказалась и президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье. А некоторые депутаты ПАСЕ, к примеру, вице-премьер и глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, которая вскоре завершает полугодовое председательство в Комитете министров Совета Европы, официально поддержала юридические доводы о незаконности санкций против России, наложенных в ПАСЕ.

В свою очередь Украина не менее активно сопротивлялась этим попыткам, не побоявшись открыто стать в оппозицию к руководству организации. В частности, порцию острой критики со стороны украинской делегации получил Ягланд. Так, член украинской делегации Елена Сотник напомнила «лицемерам из Ассамблеи, что Госдума РФ давно приняла закон, которым не признает решение Европейского суда по правам человека». Еще один член украинской делегации Алексей Гончаренко напомнил, что с россиянами страшно садиться за один стол - могут отравить, и нужны средства для химзащиты, которыми следует пользоваться тем, кто собирается открыть России двери. Для наглядности он надел резиновые перчатки.

Народный депутат Ирина Геращенко отметила, что многие европейские респектабельные политики продолжают рассказывать о диалоге и необходимости уплаты взносов Россией, «без которых Ягланду и секретариату нет хватает евро на круассаны», и предложила генсеку Турбьёрну Ягланду сократить его зарплату, дабы выйти из бюджетного кризиса.

Сам Ягланд, уже после скандального голосования, быстро сменил риторику. В частности, он заявил, что российская делегация не собирается возвращаться к работе в ПАСЕ в январе 2019 года, и соответственно - платить взносы. Поэтому, 12 октября, в ПАСЕ собирались обсудить вопрос финансирования организации при отсутствии взноса от РФ. При этом генсек ПАСЕ отметил, что если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах организации будет прекращено. Ягланд также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию. До сих пор генсек категорически отвергал такую возможность.

Кстати, хотя российской делегации на заседании в ПАСЕ не было, россияне все же умудрились отметиться, и как обычно – в негативном ключе. Сперва российские пропагандисты во главе с телеведущей Ольгой Скабеевой пытались взять комментарий у Владимира Арьева, а после отказа начали хватать за рукав и даже попытались ворваться в комнату представительства Украины в Совете Европы. И, не оставив попыток поговорить с украинцами, в результате получили «отпор» в виде гимна Украины. Позже в эфире пропагандистского «Первого канала» Скабеева озвучила свою версию происходящего: «Люди вспотели, глаза налились кровью, слова, которые они произносили: смерть врагам, смерть России, смерть тебе». Также Скабеева опустилась до прямых оскорблений в адрес украинских делегатов, назвав их «макаками», и нафантазировала, что украинцы «взяли ее в плотное кольцо, зиговали и исполняли «нацистское» приветствие!».

Что ж, воспаленная фантазия российских пропагандистов печально известна уже во всем мире и останется на совести таких скобеевых, а что было на самом деле – смотрите на видео ниже, сравнивайте и делайте выводы.

На этой неделе произошло еще одно событие, которое можно отнести в копилку побед Украины, пускай даже частичных. В четверг в Стамбуле под председательством Вселенского патриарха Варфоломея завершилось трехдневное заседание синода Константинопольского патриархата, на котором, среди прочего, рассматривался вопрос автокефалии украинской церкви. По его итогам стало известно, что томос Украинская православная церковь на этом заседании не получила, но огромный шаг к этому был сделан. Синод вернул в каноническое состояние глав УАПЦ Макария и УПЦ КП Филарета, а также было отменено действие синодального письма 1686, которым Киевская митрополия была подчинена Московскому патриархату.

Вместе с тем, Вселенский патриархат предостерег от насильственного захвата храмов и монастырей в Украине. В этом контексте глава МВД Арсений Аваков заявил, что его ведомство не допустит произвола и экстремизма на почве религиозной розни или нетерпимости. Он также призвал политических и общественных деятелей воздержаться от провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что на пути к получению Томоса УПЦ КП, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и представители УПЦ Московского патриархата, которые поддерживают создание единой поместной православной церкви в Украине, должны объединиться. Ввиду этого Филарет прогнозирует проведение в ближайшее время объединительного собора для получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви. В связи с этим Киевский Патриархат призвал епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московскому Патриархату, поддержать процесс объединения украинского православия.

Президент Петр Порошенко заявил, что обращение к Вселенскому патриарху по автокефалии поддержала группа епископов УПЦ МП. Однако, в УПЦ КП отметили, что не знают точное количество архиереев от УПЦ МП, которые будут участвовать в объединительном соборе вместе с иерархами Украинской автокефальной православной церкви. Есть предположение, что к поместной церкви после получения Томоса может присоединиться около половины приходов УПЦ Московского патриархата. А вот епархии УПЦ МП, которые не присоединятся к процессу создания единой украинской православной церкви, после ее создания не смогут называться украинской церковью. Они должны будут назваться русской церковью и «иметь равное право на существование».

В УПЦ МП предсказуемо остро отреагировали на снятие с Филарета анафемы и другие решения Синода в Константинополе по украинской церкви. Там назвали это решение неправовым, и даже заявили, что Константинопольский патриарх Варфоломей сам должен быть подвергнут анафеме. В то же время в Русской православной церкви считают, что Константинопольский патриархат переходит красную черту, назвав принятые Синодом решения «легализацией раскола».

В самом Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем». Впрочем, украинцы прекрасно осведомлены, как Россия использует тезисы о «защите русскоязычного населения» для оправдания агрессии в Украине. Свое «очень ценное» мнение решили озвучить и кубанские казаки, которые написали открытое письмо вселенскому патриарху Варфоломею. Они просят его «опомниться и одуматься, не доводя до завершения план по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви». И грозятся, что действия Константинополя могут привести «к кровопролитию».

Что-то слишком уж часто в последнее время от российских церковников и их союзников слышатся угрозы кровопролития. Попахивает откровенным шантажом – или оставайтесь с нами, или будем проливать кровь. Но, как бы не билась в истериках Москва, следующее заседание синода Константинопольского патриархата состоится в конце ноября и на нем Украина может получить Томос, если выполнит «домашнюю работу».

Также наши читатели не пропустили события в Ичне Черниговской области, где в очередной раз рванули военные склады с боеприпасами. ЧП на оружейных складах в Украине повторяются настолько регулярно, что уже стали плохой ежегодной традицией.

В ночь на 9 октября рванул оружейный арсенал в/ч А1479 вблизи города Ичня на Черниговщине. Ичнянский склад с боеприпасами - один из крупнейших в Украине. Территория - около 600 гектаров, вокруг - лес и несколько деревень. На место происшествия были направлены отряды спасателей, на нескольких дорогах государственного значения запрещено движение транспорта, а также определена 16-ти километровая зона действия чрезвычайной ситуации, в которой под эвакуацию попали около 30 населенных пунктов с населением почти 20 тысяч человек. Также было закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км и приостановлено движение ж/д транспорта.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что пожар был обнаружен в хранилище реактивных снарядов «Град» 122 мм. По его словам, взорваны хранилища 120-мм минометных мин - весьма ценных «расходных» боеприпасов, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов «Град». Другие виды боеприпасов не пострадали. В догонку нардеп Антон Геращенко заявил, что взорвался… стратегический запас боеприпасов, которые Украина не производит.

Однако, по словам министра обороны Степана Полторака, на момент подрыва склады были заполнены на 50%, а наиболее дефицитные и критически важные для ВСУ боеприпасы с 6-го военного арсенала ранее были передислоцированы на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения.

В Генштабе ВСУ по «горячим следам» вероятной причиной взрывов назвали диверсию, а военная прокуратура открыла уголовное производство. Замначальника Генштаба заявил, что пожар на территории военной части возник в результате четырех взрывов на складе в разных местах. Также версию о возможной диверсии на военном складе начала отрабатывать и СБУ. В Нацполиции были более конкретны и сообщили, что следствие рассматривает в качестве основной версии пожара на военном складе боеприпасов возле Ични действия российской диверсионной группы.

Версии о причинах взрывов также начали выдвигать уже отставные офицеры. Так, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал три основные версии взрывов на 6-м арсенале Минобороны. По его словам, халатность вполне могла привести к взрывам. «Вторая версия - поджег складов с целью сокрытия разворовывания боеприпасов. Третья версия - теракт или диверсия, совершенная либо представителями боевых структур, либо работниками спецслужб Российской Федерации», - заявил генерал-разведчик.

Причиной того, почему у нас регулярно взрываются склады с боеприпасами, назвал и министр обороны Степан Полторак. Он пожаловался на недостаточность финансирования отметив, что безопасность складов боеприпасов при нынешнем уровне финансировании в 500 млн грн в год будет обеспечена минимум через 15 лет. Замглавы Генштаба Игорь Романенко также считает, что боеприпасы, лежащие на земле, являются легкой мишенью для диверсантов и выразил убеждение в том, что последние подрывы арсеналов – «и Балаклея и Калиновка, и Ичня» - это «направленные действия россиян».

По некоторым данным, этот арсенал считался одним из относительно защищенных складов благодаря наличию контрольно-следовой полосы. Но год назад после очередного взрыва военного склада в Калиновке депутаты предполагали, что именно этот склад может стать следующим, более того, там провели тренировку по эвакуации. Тогда МЧСники обнаружили ряд недостатков, которые должны были устранить в течение двух месяцев.

Вспомнить об этом, правда, пришлось, уже после того, как «грянул гром». Президент Петр Порошенко потребовал оперативного расследования чрезвычайного происшествия и поручил Полтораку и главе МИД Павлу Климкину завершить с НАТО переговоры о создании трастового фонда по эффективной эксплуатации складов боеприпасов, в комитете Верховной Рады по нацбезопасности заявили о необходимости немедленно ввести хранение боеприпасов по стандартам НАТО, а представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Украина привлечет международных партнеров к расследованию взрывов.

Эксперты подсчитали, что в пожарах на военных арсеналах за последние годы государство понесло огромные убытки, утратив боеприпасов на очень большие суммы - от сотен миллионов до пяти миллиардов долларов.

Кто будет отвечать за очередной «переполох» пока неизвестно, однако, как и раньше, обязательно найдутся руководители низшего звена, на которых это «повесят». Генпрокурор Юрий Луценко уже назвал потенциальную «жертву»: по его словам, в августе этого года руководитель складов боеприпасов возле Ични в Черниговской области был снят с должности из-за неготовности к защите объекта от диверсий. Правда, хотелось бы, чтобы ответственность понесли не только «стрелочники», а и представители спецслужб, которые обязаны были уберечь арсенал от диверсий.

Еще на этой неделе наши читатели очень активно следили за слухами сразу о двух громких разводах в мире шоу-бизнеса - примадонны Аллы Пугачевой с шоу-меном Максимом Галкиным, а также опальной украинской певицы Ани Лорак с ее турецким мужем-изменщиком Муратом Налчаджиоглу.

Так, в начале недели появились слухи о разводе Пугачевой и Галкина, а вездесущие СМИ даже нашли предполагаемую любовницу российского шоумена. По слухам, новая возлюбленная юмориста Юлия Барановская якобы беременна, поэтому и возникли слухи о разводе. Однако Галкин с Пугачевой решили отмолчаться, а позже стали постить совместные фото-видео в Инстаграме. Вероятно, чтобы продемонстрировать, что никакая Барановская между ними не пробежала.

Тем временем, получила продолжение и история с возможным разводом Ани Лорак. Не так давно СМИ уличили ее мужа в измене, однако сама певица, давно сбежавшая из Украины в Россию, хранила молчание. В СМИ же утверждают, что нотариусам пришло письмо от имени певицы, подтверждающее, что у пары начался бракоразводный процесс. А муж певицы намекнул на депрессию из-за возможного развода.

Также на этой неделе произошли события, которые не вызвали такого ажиотажа в рядах нашей аудитории. Так, вчера российская ракета «Союз» должна была отправить на Международную космическую станцию двух космонавтов, однако, миссия потерпела неудачу. После запуска корабля «Союз МС-10», на 119-й секунде полета, произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. На борту «Союза» находились члены миссии МКС-57/58 - российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. К счастью, капсула с экипажем отделилась от ракеты и успешно приземлилась на Байконуре. В NASA сообщили, что Хейг и Овчинин после аварийного приземления находятся в «хорошем состоянии». В то же время источники российского агентства ТАСС сообщают, что состояние космонавтов «не вполне хорошее».

По данным источников, возможной причиной аварии ракеты могло стать плохое крепление. Один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок.

После происшествия все пилотируемые пуски в России приостановлены. А программа пилотируемых и грузовых пусков к МКС будет пересмотрена. Экипаж МКС из-за аварии может на неопределенное время остаться в количестве трех человек, их нынешний полет могут продлить. Более того, МКС может вообще остаться без экипажа и перейти в режим консервации, но специалисты постараются этого избежать.

Пока российский «Союз» падал, «Роскосмос» в Twitter опубликовал видеозапись с успешным запуском ракеты. Но потом быстренько удалил свои «успехи».

Хотя в России постоянно акцентируют внимание на том, что это первая авария ракеты с людьми за последние 40 лет, это далеко не первый провал российской космической отрасли за последние годы. Вспомнить хотя бы аварию «Союза» из-за перепутанных космодромов, или вколоченный молотком вверх тормашками датчик…

Тем не менее, эта авария серьезно повлияет на отправку космонавтов на МКС. После того, как NASA закрыли программу полетов космических шаттлов, российские ракеты заняли монопольное положение на этом «рынке». А американские частные компании находятся либо на этапе разработки космических модулей, либо на этапе их испытаний. Поэтому получается грустная картина – когда Запад еще не может «возить» людей в космос, а Россия уже является ненадежным партнером не только политически, а и технически.

Также, читателей не заинтересовала тема с повышением цен на бензин. В Украине уже второй месяц подряд дорожает топливо, и из-за этого «евробляхеры» даже пытались устроить акцию протеста, перекрыв дороги.

Так, ряд национальных и региональных сетей АЗС в Украине с 5 по 8 октября повысили цены на бензин и дизельное топливо на 0,2-1,1 грн за литр. Ранее украинские эксперты прогнозировали, что бензин в течение октября подорожает еще на гривну, а то и две. Автовладельцы с ГБО также не могут жить спокойно. Средняя цена на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, в Украине 11 октября достигла очередного годового максимума – 15,62 грн за литр.

Украина импортирует около 80% потребляемых нефтепродуктов в год, поэтому розничная цена зависит от трех основных факторов: котировок нефти на мировом рынке, курса национальной валюты и дефицита или профицита продукта на рынке.

На сегодня эксперты ожидают, что цены на бензин в украинских сетях АЗС могут упасть в среднем на 1 гривню уже на следующей неделе при сохранении тенденции падения мировых цен на нефть. А вот существенного снижения стоимости дизельного топлива пока ожидать не стоит.

В вопросах потребления нефтепродуктов Украина продолжает оставаться зависимой от существенных колебаний на внешних рынках и не может на них никак влиять. Внутри страны возможности по снижению цен также достаточно ограничены. По мнению экспертов, снижение акциза на топливо не приведет к ощутимому падению конечной цены, и может быть съедено ростом мировых котировок.

Похоже, украинцам придется набраться еще больше терпения и надеяться на улучшение ситуации в будущем.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий