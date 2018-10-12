Половина приходов МП присоединится к единой Украинской церкви - спикер УПЦ КП

Представитель УПЦ КП отметил, что в настоящее время Московский патриархат насчитывает 12 тысяч приходов и, по его мнению, половина из них присоединится к единой поместной церкви.

После получения Украинской церковью томоса об автокефалии к ней может присоединиться около половины приходов УПЦ Московского патриархата.

Об этом в эфире на Громадськом сказал архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.

Представитель УПЦ КП отметил, что в настоящее время Московский патриархат насчитывает 12 тысяч приходов и, по его мнению, половина из них присоединится к единой поместной церкви.

"Потом, в перспективе следующих нескольких лет, я думаю, еще где-то две трети от тех, которые останутся, они будут переходить, а в долгосрочной перспективе мы считаем, что в Украине вообще будет существовать как в Грузии грузинская церковь, в Болгарии болгарская церковь, в Румынии румынская церковь, там нет Московского патриархата, потому что это аномалия с канонической точки зрения, так же, со временем, когда русская церковь признает автокефалию украинской церкви, окончательно будет урегулирован этот вопрос", - сказал Зоря.

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Он предположил, что возможно останется один храм в Киеве, который будет представительством Московского патриарха при патриархе Киевском.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине, и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению Синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Сегодня, 11 октября, по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет прогнозирует проведение в ближайшее время объединительного собора для получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.