Из-за пожаров на военных арсеналах Украина потеряла до пяти миллиардов долларов - СМИ

Если ЧП будут случаться с такой же регулярностью, как до сих пор, армии просто не хватит снарядов для сопротивления.

В последние годы в арсеналах Вооруженных сил Украины с завидным постоянством вспыхивают пожары; в этих пожарах государство понесло огромные убытки, утратив боеприпасов на очень большие суммы.

Эксперты называют разные цифры - от сотен миллионов до пяти миллиардов долларов, сообщает ТСН.

Однако кроме финансового аспекта такие пожары, в частности, потеря снарядов крупного калибра после возгорания в арсеналах Министерства обороны около Ични, имеют и другие, в каком-то смысле критические для боеспособности государства последствия.

Проблема в том, что у Украины всегда была тяжелая ситуация с боеприпасами крупного калибра - так, год назад в ВСУ была вполне возможна ситуация, что батареи больших калибров при вероятном обострении ситуации на фронте будут молчать из-за отсутствия снарядов. Государство все время судорожно изыскивало возможность развернуть производство, или, на худой конец, купить необходимые боеприпасы, в том числе и за границей, пусть и втридорога - хотя тут ситуация упиралась уже не столько в финансы, сколько в желающих продать Украине крупнокалиберные снаряды. Так как НАТО и США при всей своей декларируемой словесно-дипломатической поддержке не спешили снабжать своего союзника летальным оружием и боеприпасами к нему.

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Несмотря на то, что недавно государство все-таки сумело наладить выпуск крупнокалиберных снарядов, дефицит их в армии остается по-прежнему острым. И враг об этом знает не хуже, чем украинские военные, эксперты и аналитики.

"Бьют по тем хранилищам, складам, где хранятся наиболее дефицитные, актуальные для Вооруженных Сил боеприпасы тех калибров, типов. То есть агрессор, враг, можем предположить, обладает информацией о состоянии и содержании наших хранилищ и складов", - пояснил военный эксперт Константин Машовец.

Всего за четыре года войны произошло шесть крупных пожаров, и все - на стратегически важных военных складах с дефицитными боеприпасами. Если такая ситуация сохранится, кошмар о "снарядном голоде" украинской артиллерии крупного калибра станет реальностью, отметил эксперт.

При этом парадоксальная ситуация сложилась на самих арсеналах - у Украины огромные запасы боеприпасов, которые достались стране от развалившегося СССР, в том числе и те, которые вывозились на территорию страны из бывших государств-участников Варшавского договора. Однако взять эти боеприпасы со складов не так-то просто - за двадцать лет развала армии, безденежья, отвратительных условий хранения некоторые арсеналы превратились в "пороховые бочки" и "минные поля".

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"Огромное количество боеприпасов, которые хранятся под открытым небом, их вообще нельзя использовать, их можно только утилизировать, в лучшем случае, а некоторые нельзя даже трогать", - пояснил Дмитрий Тымчук, народный депутат и координатор "ИС".

Сколько долларов, которые вкладывались в боеприпасы для вооруженных сил, бесполезно и бездарно сгорело на этих складах, судя по всему, навсегда останется загадкой истории. Банально потому, что никто не хочет считать точные суммы потерь. Однако даже если взять грубую армейскую формулу "100 долларов за килограмм патронов", выходят настолько впечатляющие суммы, что впору за голову схватиться - а ведь кроме погибших на складах патронов есть еще снаряды, ракеты и прочее армейское имущество.

Немудрено, что эксперты оценивают потери от пожаров в суммы от сотен миллионов долларов до огромной суммы в почти пять миллиардов - если занести в "безвозвратное" потери на складах Ични.