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Вселенский патриархат предостерегает от насильственного захвата храмов и монастырей в Украине

19:23, 11 октября 2018
Политика
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Вселенский патриархат предостерегает от насильственного захвата храмов в Украине \ Фото УНИАН

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Об этом говорится в решении по результатам заседания Синода Вселенского патриархата, опубликованном на сайте патриархата.

«Призвать все вовлеченные стороны предотвратить присвоение храмов, монастырей и другого имущества, а также любые другие насильственные действия и месть, чтобы мир и любовь Христа могли победить», - говорится в решении.

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Теги: #Единая поместная церковь в Украине