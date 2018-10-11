Синод Вселенского патриархата также призывает предотвратить любые насильственные действия.

Вселенский патриархат предостерегает от насильственного захвата храмов и монастырей в Украине.

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Об этом говорится в решении по результатам заседания Синода Вселенского патриархата, опубликованном на сайте патриархата.

«Призвать все вовлеченные стороны предотвратить присвоение храмов, монастырей и другого имущества, а также любые другие насильственные действия и месть, чтобы мир и любовь Христа могли победить», - говорится в решении.