Кубанские "казаки" написали патриарху Варфоломею письмо с угрозами - собрались буянить из-за Томоса

По мнению казаков, решение синода Вселенского патриархата "принято без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Онуфрием, что является грубейшим нарушением церковных канонов".

Кубанские казаки просят вселенского патриарха Варфоломея "опомниться и одуматься, не доводя до завершения план по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви".

Об этом говорится в открытом обращении казаков Кубанского казачьего войска к патриарху Варфоломею, текстом которого располагает УНИАН.

"Ваши действия по подготовке к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви являются беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата, которое не может остаться без ответа. Данное решение было принято без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием, что является грубейшим нарушением церковных канонов. Подобные реформы должны рассматриваться и приниматься только соборно, с учетом мнений первоиерархов всех церквей, архиепархий и митрополий, входящих в состав Вселенского патриархата", - говорится в письме.

Казаки заявляют, что такие действия могут привести "к кровопролитию".

Они подчеркивают, что "среди казаков православная вера всегда имела особый статус и смысл жизни. С верой в Господа нашего казаки погибали за царя и отечество на полях сражений, поэтому вера всегда была определяющим стержнем в духовной жизни каждого казака, который рождался и умирал, осеняемый святым животворящим крестом".

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"Вы, владыка, одним росчерком пера хотите разрушить устоявшийся мир и духовное равновесие, которое царит в нашем восточнославянском регионе. Но сегодня пришла наша очередь встать на защиту русской православной церкви. Мы обращаемся к вам с решительным протестом и глубоким возмущением. Просим вас опомниться и одуматься, не доводя до завершения свой план по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви. Эта трагедия затронет миллионы православных людей. Мы исторически, духовно и кровно связаны с населением этих территорий, мы – единый православный мир. Поэтому в решении данного вопроса категорически нельзя идти на поводу у украинских бездумных политиков", - говорится в письме.

"Напоминаем вам, ваше святейшество, что российское казачество и, в частности, казаки Кубанского казачьего войска издавна были истинным «воинством Христовым», рыцарями православия, которые всегда были и остаются готовыми выступить на защиту единства и целостности своего отечества и своей матери-церкви", - заявляют казаки.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.