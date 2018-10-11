Россия не собирается возвращаться к работе в ПАСЕ в январе - Ягланд

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что российская делегация не собирается возвращаться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2019 года.

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Об этом он сказал во время доклада в рамках осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. «Я услышал от России, что они не собираются возвращаться в январе. Это то, что мне было сказано. Я с позицией российской стороны не согласен, но отношусь к этому как к факту, а факты таковы, что в январе они (Россия - УНИАН) не придут, и платить за год не будут», - отметил Ягланд.

По его словам, в пятницу, 12 октября, в ПАСЕ обсудят вопрос финансирования организации при отсутствии взноса от РФ.

«В следующем году у нас уже не будет российского взноса, поэтому необходимо формировать бюджет с учетом этого факта. Завтра Комитет министров Совета Европы должен высказаться по поводу этого предложения», - сказал генсек.

Кроме того, добавил он, завтра Комитет министров Совета Европы поставит вопрос о применении ст. 9 Устава Совета Европы, которой предусмотрена приостановка репрезентативных прав страны-члена, в отношении РФ. «Существует правило: если страна-член не платит взносы в течение двух лет, то применяется статья 9. Эти два года истекают в июне 2019 года. Я думаю, что Комитет министров должен применить статью», - сказал Ягланд.

Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме.

В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ.

В Страсбурге в январе 2018 года проходила зимняя сессия ПАСЕ. Вице-президент ассамблеи Владимир Арьев заявил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

23 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не будет платить взносы в Совет Европы, пока ее права в ПАСЕ не будут восстановлены. Тогда председательствующий в Комитете министров Совета Европы министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен предупредил, что неуплата Россией членских взносов в Совет Европы приведет к серьезным последствиям.

20 сентября глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он отметил, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций.

9 октября ПАСЕ вернула в профильный комитет доклад о внесении изменений в процедуры и правила ассамблеи относительно обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте сохранения санкций против делегации РФ.