У Порошенко анонсировали привлечение международных экспертов к расследованию взрывов возле Ични

Основная работа в рамках расследования будет направлена на «выявление диверсионных групп, фамилий иностранных граждан».

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Украина привлечет международных партнеров к расследованию взрывов на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам на брифинге в рамках конференции «20 лет программы Международной организации по миграции по противодействию торговли людьми: достижения и путь вперед» сегодня в Киеве.

«Я думаю, что Украина будет активнее привлекать наших международных партнеров к расследованию этой ситуации, которая проявилась на складах в Ичне», - заявила она.

Луценко напомнила, что основной версией пожара является диверсионная операция. По ее словам, основная работа в рамках расследования будет направлена на «выявление диверсионных групп, фамилий иностранных граждан».

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«Неоднократно СБУ и наши международные партнеры предупреждали о том, что Россия будет вмешиваться во внутренние дела Украины, особенно в предвыборный период для формирования хаоса, разного волнения и среди мирного населения для того, чтобы нагнетать ситуацию и нарушать безопасность даже наших Вооруженных сил и складских запасов», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

В результате с прилегающих территорий были эвакуированы более 12 тысяч 500 человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

На момент взрыва на арсенале под Ичней хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.

К тушению пожара из-за взрывов боеприпасов привлечены самолеты и пожарные танки. В Ичне и ближайших населенных пунктах началась операция по разминированию территория в радиусе 16 км от военного арсенала.

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 100 млн грн на восстановление населенных пунктов, пострадавших от взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области.