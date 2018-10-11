Епархии УПЦ МП, которые не присоединятся к единой украинской православной церкви, больше не смогут называться украинской церковью - Филарет

В то же время, они будут иметь право на существование на территории Украины под названием русской церкви.

Епархии украинской православной церкви Московского патриархата, которые не присоединятся к процессу создания единой украинской православной церкви, после ее создания больше не смогут называться украинской церковью.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет сказал возле Владимирского собора в Киеве.

"Образование в Украине единой украинской православной церкви не означает, что на нашей украинской территории не может существовать другая церковь, имеется в виду русская церковь", - подчеркнул Филарет.

В этой связи он сказал, "потому сто теукраинские епархии, которые не присоединятся к единой украинской православной церкви, не будут иметь права называться украинской церковью".

"А право на существование будут иметь, причем, равное право с украинской церковью, только называться будут русская церковь, а не украинская", - подчеркнул Филарет.