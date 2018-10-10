Порошенко поручил Полтораку и Климкину завершить с НАТО переговоры по фонду эффективной эксплуатации арсеналов

На сегодняшний день в Украине нет ни одного современного склада боеприпасов, который полностью соответствовал бы стандартам НАТО, констатировал президент.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину завершить переговоры с НАТО о создании трастового фонда по эффективной эксплуатации складов боеприпасов.

Читайте такжеЖурналисты показали, как в зоне ООС охраняют склады с боеприпасами (видео)

Об этом говорится в сообщении главы государства на странице в Facebook.

«К сожалению, на сегодняшний день мы не имеем ни одного современного склада, который бы полностью соответствовал стандартам НАТО», - указал президент.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

Вследствие этого с прилегающих территорий эвакуировано свыше 12,5 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключен г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

На момент взрыва на арсенале под Ичней хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.

К тушению пожара из-за взрывов боеприпасов привлечены самолеты и пожарные танки. В Ичне и ближайших населенных пунктах началась операция по разминированию территории в радиусе 16 км от военного арсенала.

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 100 млн грн на восстановление населенных пунктов, пострадавших от взрывов на складах боеприпасов на Черниговщине.