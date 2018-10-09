Генсек Совета Европы Ягланд пытается вернуть российскую делегацию в ПАСЕ – Геращенко

Член парламентской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко сообщила, что «силы и настроения» на сессии ПАСЕ по поводу возвращения российской делегации делятся 50/50.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, член парламентской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко написала об этом на своей странице в Facebook.

«Украинской делегации удалось вывести из себя Генсека СЕ Ягланда, который поставил себе цель: до окончания своего президентства хоть тушкой, хоть чучелом вернуть Россию в ПАСЕ, без всякого выполнения ею резолюций Ассамблеи», - написала она.

По словам Геращенко, член украинской делегации Елена Сотник напомнила «лицемерам из Ассамблеи, которые пытаются прикрыть свой коллаборационизм добрыми намерениями, что, якобы возвращая Россию, они дают возможность российским гражданам защищать свои права в ЕСПЧ, что Госдума РФ давно приняла закон, которым не признает решение Европейского суда по правам человека».

«Сергей Соболев также напомнил страсбургским лицемерам, которые говорят, что парламенты, и особенно парламентская оппозиция, не отвечает за действия Путина, что в Госдуму нет никакой оппозиции, и Госдума несет полную ответственность за аннексию Крыма и войну на Донбассе, поскольку голосовала за это», - написала Геращенко.

Читайте такжеУ генсека Совета Европы разослали странам "закрытый" документ о "незаконности" санкций против РФ - СМИ

Сама она напомнила о политзаключенных Кремля, в частности, о незаконно осужденном украинском режиссере Олеге Сенцове, которого угрожают кормить принудительно.

Кроме того, еще один член украинской делегации Алексей Гончаренко напомнил, что с россиянами страшно садиться за один стол - могут отравить, и нужны средства для химзащиты, которыми следует пользоваться тем, кто собирается открыть России двери. Для наглядности он надел резиновые перчатки, заметила Геращенко.

«И здесь Генсек Ягланд таки сорвался. Он взял слово, побежал на трибуну и начал оправдываться, что, мол, он писал заключение в этой злосчастной резолюции, которую обсуждает зал, не по собственной инициативе, а потому его .... попросило руководство ПАСЕ", - написала Геращенко.

Выступление Ягланда, по словам Геращенко, имело совершенно противоположный эффект.

"Британские консерваторы выступили по поводу процедуры ведения прений и заявили, что не позволят Ягланду вмешиваться в голосование, давить на Ассамблею, влиять на ход голосования и на прения, и вообще против шантажа и давления. Обсуждение очень эмоциональное и драматическое. Более 50 выступающих", - сообщила она.

Также Геращенко добавила, что, "судя по выступлениям - силы и настроения делятся 50/50. Здоровая часть Ассамблеи четко называет вещи своими именами, эти изменения в регламент (ПАСЕ) направлены исключительно на возвращение России, и это невозможно без выполнения Россией Минских соглашений, резолюций ПАСЕ, возвращения Крыма и Донбасса, освобождение заложников.

Но многие европейские респектабельные политики продолжают волынку о диалоге, необходимости уплаты взносов РФ, без которых Ягланду и секретариату нет хватает евро на круассаны, другие пустые словеса, за которыми в действительности циничная измена принципам. Это очень противно".

Читайте такжеВ ПАСЕ хотят усложнить процедуру введения санкций против России - нардеп

Как сообщал УНИАН, сегодня в ПАСЕ рассматривают изменения в правила и процедуры, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России. В частности, в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продления санкций против РФ.

Вместе с тем докладчик ПАСЕ Петра где Саттер заверила, что доклад о внесении изменений в процедуры Ассамблеи не имеет целью отмены санкций в отношении российской делегации.

8 октября на открытии сессии президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержку конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсудить внесение изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.