В УПЦ КП рассчитывают на получение Томоса уже в ноябре (видео)

Для создания церкви должен состояться объединительный собор.

Следующее заседание синода Константинопольского патриархата состоится в конце ноября и на нем Украина может получить Томос, если выполнит "домашнюю работу".

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказал пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

"Мы хотим сделать все как можно быстрее, чтобы не откладывать это на долгое время, ведь Томос должен быть принят на синодальном заседании во второй половине ноября. Немножко больше, чем через месяц. И за этот месяц мы здесь, в Украине, должны проделать нашу "домашнюю работу" для того, чтобы прийти к Константинопольскому патриархату с выполненным нами задачами, и получить этот документ, как нашей всеправославного зрелости", - рассказал он.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине, и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению Синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Сегодня, 11 октября, по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет прогнозирует проведение в ближайшее время объединительного собора для получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.