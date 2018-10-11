Названа возможная причина аварии российского "Союза"

"Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию", - сообщает источник.

Плохое крепление могло стать возможной причиной аварии ракеты "Союз". Один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

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"Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию", - сказал источник. Таким образом, вторая ступень потеряла ориентацию, сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, затем сработал аварийный парашют.

При подготовке запуска корабля "Союз" контрольные наземные системы работали исправно, сообщил информированный источник. "В процессе подготовки запуска к наземному контрольно-проверочному оборудованию замечаний не было", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, во время запуска российской ракеты "Союз" произошла авария.